ERC alerta del riesgo de nuevas elecciones si fracasan las negociaciones

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha trasladado al PSOE que no bloqueará la formación de un gobierno progresista en la reunión que este miércoles ha tenido con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. "Por ERC no será", ha afirmado después ante la prensa Rufián, que ha reiterado que su formación no quiere que haya repetición de elecciones generales. El portavoz de ERC no ha desvelado el sentido de su voto pero, por lo dicho, la formación se mantendría en la abstención.

Ante los medios, Rufián ha alertado de los riesgos de ir a unas nuevas elecciones en noviembre si fracasan las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez porque sería algo parecido a "una ruleta rusa" que pude comprometer la estabilidad política del país.

Esta reunión con Esquerra se produce un día antes de que los negociadores de PSOE y Unidas Podemos se vean, este jueves, para hablar de la posibilidad de un acuerdo que facilite la investidura de Sánchez. A este encuentro con ERC se suma el almuerzo privado que el presidente en funciones mantiene este miércoles con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también líder del PRC, partido que apoyaría la investidura del socialista.