Pablo Iglesias culpa a Pedro Sánchez: "No quiere que nadie le haga sombra"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, culpó este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no haya un acuerdo con el PSOE como el que ambos partidos han firmado en comunidades autónomas: "El problema es Sánchez. No quiere que nadie le haga sombra en el Consejo de Ministros".

En una entrevista en Telecinco, Iglesias atestiguó que el equipo negociador de Unidas Podemos propondrá esta tarde al del PSOE en su reunión un Gobierno de coalición para "completar" la negociación programática a la que quieren acotarla los socialistas. "Esperamos que no se levanten de la mesa", deslizó.

Iglesias contestó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la situación ya no es “una posición intermedia” entre las pretensiones de ambas partes, el punto de encuentro al que se ha de llegar según estableció el líder socialista esta mañana en un desayuno informativo. Para el dirigente de Podemos, las negociaciones ya no están “ni siquiera en una solución intermedia”.

“Entiendo que no puedas soportar la perspectiva de que yo también esté en el Consejo de Ministros”, aseguró haberle concedido a Sánchez en alguna de sus entrevistas, antes de presentar su retirada voluntaria como “una decisión generosa a partir de una promesa de Sánchez”, la de que habría Gobierno de coalición si él no estaba; una promesa que ahora el presidente no estaría cumpliendo.

“Nosotros sólo hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo con Pedro Sánchez. Nos hemos puesto de acuerdo en todos los sitios donde no está Pedro Sánchez”, afirmó Iglesias recordando los pactos de coalición en varias comunidades autónomas, antes de acusar directamente: “ El problema es Sánchez, hay algo en él que le pone muy difícil entender que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros”.

Pese a este diagnóstico, Iglesias avanzó que en su reunión de esta tarde, “una vez tengamos elementos programáticos de acuerdo”, el equipo de Podemos hablará “de lo imprescindible”: los equipos de gobierno. Todo ello “sobre la base” de la última oferta del PSOE en julio: una vicepresidencia social y tres ministerios, aunque dos de ellos fueran actuales secretarías de Estado. Una oferta que los socialistas ya no hacen a Podemos pero que él insistió en que no pudo tener fecha de caducidad de 48 horas.

El líder de Podemos reiteró su tesis de que la política se tiene que fundamentar en garantías, no en la confianza, y en que aquéllas son “compartir las responsabilidades” de gobierno. En esta línea, desdeñó la comisión de seguimiento del acuerdo que le propone el PSOE preguntándose “qué va a hacer una comisión si el presidente no cumple su palabra”. Además, insistió en su sospecha de que el PSOE quiere gobernar en solitario para tener “las manos libres para pactar con la derecha” los recortes de derechos ahora que “se avecina una recesión”, después de ver frustrada su supuesta intención de gobernar con Cs sólo porque el presidente de este partido le ha dicho: "Contigo no, bicho". Y advirtió sobre esta presunta pretensión del PSOE de jugar a la geometría variable en el Parlamento: “Eso no lo vamos a permitir”.

Iglesias no quiso entrar en polémicas con ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, cuestionó que por la pretensión de Podemos de entrar en el Gobierno se tengan que repetir elecciones. Pero le cuestionó su “cheque en blanco” a Sánchez después de haber tumbado los Presupuestos obligando a convocar las de abril, y le contestó: “No imagino a ERC quedándose fuera de un Ejecutivo con el PDECat”. Al PNV, por su parte, le alabó haber sabido llegar a gobiernos de coalición cediendo consejerías al PSE, Eusko Alkartasuna e incluso Ezker Batua.

Como otros dirigentes de Unidas Podemos ayer, el presidente del grupo parlamentario rechazó las ofertas de cargos en el CIS, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o TVE que dejó caer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, atribuyéndola a la “concepción patrimonial de estos espacios” que tiene el PSOE, pero no ellos. Y también detectó algunos “pasos atrás” en el documento programático socialista respecto al acuerdo de Presupuestos que él firmó con Sánchez en octubre, al no incluir la intervención municipal en los alquileres ni la subida del impuesto de Patrimonio. Finalmente, afeó al PSOE que primero se lo entregara a los medios y organizara un acto electoral para presentarlo, y le recordó que algunos de los colectivos con los que se reunió Sánchez en las últimas semanas en “actos de marketing” han denunciado que sus demandas no están recogidas en el papel. En definitiva, Iglesias insistió en las diferentes propuestas de Podemos para entrar en el Consejo de Ministros y desaconsejó a Sánchez, que “parece que quiere elecciones”, la repetición que le recomiendan los “profesionales de marketing”, en obvia alusión a su jefe de gabinete, Iván Redondo. En concreto, preguntó qué dirá y hará el presidente si el resultado es parecido: “¿Va a vetarme otra vez? ¿Repetir elecciones hasta que los españoles voten lo que él quiere”. En nuevos comicios, le advirtió, al PSOE “le puede ir peor (si gana la derecha, posibilidad que sería “una catástrofe” pero que él baraja “absolutamente”) o le puede ir igual”.