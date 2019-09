Qué es el 'cerdolí' y por qué se está convirtiendo en una amenaza medioambiental

El cerdolí es un híbrido de cerdo vietnamita y jabalí. Un animal exótico, procedente de Asia, que es cada vez más común en España. Principalmente en zonas de Navarra, Asturias, Comunidad de Valencia, Madrid, Cataluña, Aragón y Castilla y León, donde su presencia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para ganaderos y agricultores.

¿Por qué? Puesto que no tiene ningún reparo en acercarse a los campos agrícolas trabajados por el ser humano. Gracias a los genes heredados del cerdo vietnamita, una especie considerada doméstica, estos mamíferos no tienen miedo a acercarse al ser humano, por lo que no dudan en acceder a los campos agrícolas para alimentarse.

Según la ONU, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de la pérdida de biodiversidad en el mundo, tanto por su capacidad para colonizar un medio como para desplazar o llevar a la extinción a otras especies autóctonas con las que compiten. De hecho, desde la ONU gastan unos 12.500 millones al año para impedir su impacto, aunque cada vez es más complicado.

El origen del cerdolí

A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, el actor George Clooney popularizó el cerdo vietnamita como mascota. Todo ello por culpa de Max, un pequeño ejemplar de cerdo vietnamita que conquistó Hollywood. A raíz de su popularidad, un gran número de personas decidieron seguir sus pasos. Sin embargo, la mayoría de ellos no leyeron la letra pequeña: este animal puede alcanzar los 80 kilos de peso.

Cuando estos se hacían adultos, la mayoría de familias reconocía que no podían mantenerlos en sus pisos. Mientras que algunos los llevaron a distintas protectoras para que pudieran cuidar de ellos, otros aprovecharon a abandonarlos en el monte. Una vez allí, los cerdos se asilvestraban y se cruzaban con jabalíes autóctonos, creando así los cada vez más famosos cerdolís.

Cómo es un cerdolí

El cerdolí es un mamífero, algo más pequeño que un jabalí tradicional, que alcanza un peso aproximado entre 80 y 100 kilos. Un facóquero que ha heredado el pelo del padre, mucho más largo que el del cerdo vietnamita, y el hocico chato de los cerdos. En definitiva, una mezcla perfecta entre dos razas que ha encendido la alarma en todo Europa.

Todo ello debido a sus numerosas camadas. El cerdolí ha adquirido la capacidad reproductiva de los cerdos. Gracias a ello, cada ejemplar puede tener hasta 16 crías al año, lo que está provocando que la raza se esté reproduciendo mucho más que la especie autóctona.

Medidas para frenar la expansión descontrolada del cerdolí

En 2014, el comité científico que asesora el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, aconsejó incluir al cerdolí como especie exótica invasora. Sin embargo, no sería hasta cinco años más tarde, cuando finalmente les hicieron caso. El pasado mes de marzo, el Gobierno declaraba al cerdolí especie invasora por sus daños medioambientales y la hibridación con jabalíes.

Bajo su punto de vista, este animal puede llegar a ser muy peligroso para el ecosistema por su "capacidad de hibridación", por "la dificultad para discernirlos durante la acción de caza", por los daños que pueden producir en los cultivos y por el riesgo de accidentes de tráfico que representan. Debido a ello, el Gobierno prohíbe la posesión, transporte, tráfico y comercio de estas especies.

En lo que respecta a los actuales dueños, desde Moncloa explicaron que podrán conservarlos. Sin embargo, tendrán que informar a la Administración sobre la tenencia de este animal. A continuación, las autoridades tendrán que regular sobre los requisitos de esterilización, marcaje y declaración para no liberarlo. En definitiva, España lanza una serie de medidas para hacer frente a un animal cada vez más común entre nuestras fronteras.