Si tienes este billete de 10 euros puedes ganar 3.000 euros

El equipo de El Hormiguero busca un billete de 10 euros, pero no uno cualquiera. Se trata del billete con el número de serie VA4177333271, un billete que reportará a su dueño un total de 3.000 euros. Se trata del último concurso del programa presentado por Pablo Motos, un espacio que se caracteriza por sus concursos disparatados que ofrecen dinero a los espectadores a cambio de situaciones poco habituales.

En esta ocasión, el equipo ha decidido poner en circulación un billete de 10 euros con el objetivo de que vaya cambiando de manos y recorriendo la geografía española hasta volver al plató de El Hormiguero, donde el dueño del billete se llevará 3.000 euros. ¿Quién lo encontrará?

Pistas para dar con el billete

Después de poner el billete en circulación hace ya dos semanas, el presentador ha dado a conocer nuevos detalles sobre el mismo para ayudar a dar con él. En primer lugar, Pablo Motos ha explicado que Jandro fue el responsable de poner el billete en circulación en un restaurante de Castellón. Para demostrar los hechos, el programa ha compartido un vídeo en el que se puede ver al colaborador pagando la cuenta en un restaurante con dicho billete.

A pesar de que no han dado el nombre del restaurante (algo que harán próximamente en caso de no dar con el billete), el presentador ha recordado que el uniforme de los camareros y camareras es de color verde. No obstante, tal y como ha recordado el presentador, eso no quiere decir que el billete continúe en dicha localidad: "El dinero fluye muy rápido o muy despacio. El dinero un día está en Barcelona y al siguiente en Cádiz, en Galicia o en la caja del restaurante".

Cómo ganar los 3.000 euros

En caso de que tengas este billete, lo primero que tienes que hacer es ponerte en contacto con el programa lo antes posible. Para ello, El Hormiguero ha puesto a disposición de la audiencia un número de teléfono (676 375 759) mediante el que aquella persona que tenga el billete podrá comunicárselo al programa y llevarse los 3.000 euros.

Con el objetivo de verificar que es el billete indicado, desde la organización instan a los candidatos a mandar un vídeo al número anteriormente citado. En caso de no dar con el billete, El Hormiguero ofrecerá nuevas pistas para dar con él. Por lo tanto, y si has recibido un billete de diez euros últimamente, fíjate en su número de serie para saber si es el más buscado de España.