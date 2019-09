El Barça reitera que hizo todo lo posible por fichar a Neymar

El Barça hace una valoración”positiva” de las declaraciones de Messi a SPORT y no vé mensajes de “desconfianza, grietas o pulsos”.

Messi: “Esta es mi casa y no quiero irme pero quiero ganar”

El portavoz del Barça Josep Vives considera normal que Messi sea ambicioso como lo es la hinchada azulgrana: “queremos estar en el Barça, nos apasiona, nos hace ilusión, pero queremos ganar”.

Messi: “No sé si el Barça hizo todo lo posible por Neymar”

Vives precisa que el propio Messi reconoce que no estuvo al tanto del desarrollo de las negociaciones y que en todo caso: “el club hizo todo lo posible pero al final no se produjo el fichaje por motivos ya explicados y Messi lo expresa con transparencia y honestidad sin que quepa interpretarlo ni mucho menos como un mensaje de desconfianza ni o de mala gestión del club.”

Messi: “Sería bueno la estabilidad y menos cambios en la estructura deportiva”

El club comparte con Messi que Puyol sería ideal para ser el responsable de la secretaría técnica. En relación a los cambios sucesivos en la secretaría técnica, Josep Vives replica: “la continuidad siempre es positiva pero siempre y cuando esté ligada a lo que el Barça y los socios pretenden, y siempre y cuando esta continuidad esté ligada a una evolución positiva.”

Messi: “Nunca pedimos el fichaje de Neymar, dimos nuestra opinión”

Josep Vives y el Barça hablan de una entrevista positiva de la que habrá sin embargo muchas interpretaciones: “Leo se expresó muy bien y con libertad y no expresó desconfianza pero cito la frase del retratista de Winston Churchill: “retráteme usted la verdad pero no la realidad” porque la realidad es al final una percepción, y cómo dijo Aristóteles hay esencia y existencia en las cosas y a veces hay que ir a la esencia más que a la existencia porque la existencia depende de la percepción de cada uno y puede variar y no ser la misma.”

La afición le pone una nota de 7,3 al Barça

Josep Vives hizo estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar los datos de la encuesta del Observatori Blaugrana. Preguntados por su satisfacción general con el club los socios le ponen al Barça una nota de 7,3. Eso sí en la calificación baja el peso de los éxitos deportivos.

En 2018 el 41% de la nota del club descansaba en los éxitos deportivos, y ahora en 2019 el peso de los éxitos deportivos baja hasta el 19%, una buena noticia dice el club puesto que los socios valoran y están satisfechos del Barça cómo institución, al margen de que los éxitos deportivos sean más o menos.

Los socios le han puesto un 9 a la Liga del Barça, pero un aprobado justot en la Champions. El 65% de los socios creen que las expectativas son mejores este año. El futbol femenino saca excelente, y poco o mucho el 40% de los socios lo siguen.