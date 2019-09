Natalia Menéndez dirigirá el Teatro Español y las Naves de Matadero. Así lo ha anunciado esta mañana en un desayuno informativo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quince días después de que la delegada de Cultura, Andrea Levy, comunicara a Carme Portaceli y a Mateo Feijóo que no prorrogarían su contratos al frente de ambos espacios.

La elección de Natalia Menéndez (Madrid, 1967) se producirá por designación directa, sin convocar un concurso público, tras la decisión del Área de Cultura de fusionar ambos teatros. El tecnicismo que emplea el ayuntamiento es que Menéndez ha sido "invitada" a dirigir los teatros y ha aceptado. La nueva directora artística gestionará cuatro salas: dos en el Español y dos naves en Matadero, además del espacio que ocupa la cafetería del teatro, que dispone de escenario, y al que Menéndez podría dar mayor uso para la representación de espectáculos de pequeño formato. La nueva directora se incorporará a su cargo a partir de mediados de octubre.

El pasado mes de mayo, en una entrevista en la SER, Menéndez explicaba que no descartaba volver a la gestión: "Cuando dejé el Festival de Almagro, hice una apuesta por la dirección, salir un poco quizá para luego volver y a lo mejor vuelvo, pero yo no sigo una línea recta".

En la misma entrevista, a propósito de la renovación de directores en las unidades del Inaem, Natalia Menéndez decía no creer en los concursos públicos como fórmula para elegir al responsable de un teatro público: “No me he presentado a ningún concurso público porque desde aquí digo que no creo en ellos (…) No tengo ningún interés en presentarme a un concurso público para que luego todo salga a la luz, sobre todo los trapos sucios, la gente queda muy desnuda, a la gente que se ha presentado y no ha sido elegida se les trata mal y luego se ponen a parir entre ellos, me parece que hace falta un poquito más de educación, de respeto y, sobre todo, de profesionalidad".

Actriz, directora de escena y gestora teatral, Natalia Menéndez ha sido directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro entre los años 2010 y 2017. Es licenciada en Interpretación y en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y Diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad Carlos III de Madrid.

Menéndez tiene una larga trayectoria como directora teatral. Acaba de estrenar en Montevideo la obra de Paco Bezerra El pequeño poni y en mayo del próximo año dirigirá El vergonzoso en palacio, de Tirso De Molina, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Entre sus últimos trabajos destacan Tres sombreros de copa, en el CDN, Mi niña, niña mía de Amaranta Osorio e Itziar Pascual para el Teatro Español; Tartufo, un impostor, versión propia a partir de Molière para la Comedia Nacional de Uruguay; Tebas Land, de Sergio Blanco; La villana, zarzuela de Amadeo Vives. Menéndez ha llevado a escena también textos de Marguerite Duras, Tom Stoppard, José Sanchis Sinisterra, Pirandello o Zorrilla.

Además de su trabajo como gestora, directora y actriz, Natalia Menéndez es traductora, ha firmado adaptaciones de textos teatrales y ha comisariado varias exposiciones de arte.