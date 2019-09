"La nación le queda grande": tensión en el primer cara a cara entre los candidatos tras el anuncio de nuevas elecciones

La sesión de control al Gobierno de este miércoles está marcada por la nueva cita electoral del próximo 10 de noviembre, a la que se llega tras la incapacidad de las fuerzas políticas de alcanzar un acuerdo para formar gobierno. Al inicio del pleno, el líder del PP, Pablo Casado, ha dudado de la capacidad del presidente del Gobierno en funciones: "Quien no es capaz de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España”, le ha dicho Casado a Sánchez, a quien ha dicho que "la nación le queda grande": "El PP estará a la altura para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande".

Por su parte, Pedro Sánchez, en un tono bronco, ha acusado al presidente del PP de no haber asumido "su responsabilidad ni el resultado de las elecciones" al bloquear la formación del, ha dicho "único gobierno posible". Sánchez ha arremetido además contra el resto de fuerzas políticas, culpándolas de bloquear su investidura. El presidente en funciones ha señalado la "falta de Estado" del líder del PP, Pablo Casado, la "irresponsabilidad" de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y el "dogmatismo" de Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, como escollos en la formación de gobierno. "Espero que el próximo 10 de noviembre los españoles den una mayoría más rotunda al PSOE para que ustedes no tengan capacidad de bloquear la investidura" ha sentenciado Sánchez.

La sesión plenaria tiene lugar un día después de la ronda de consultas convocada por el rey en la que no ha encargado la investidura a ningún candidato al constatar que ninguno reúne los apoyos necesarios.

Rufián: "La gente está hasta las narices de todos nosotros"

Desde ERC, Gabriel Rufián preguntó a Sánchez por su "propuesta política" para Cataluña y recordó al presidente en funciones que "la gente está hasta las narices de todos nosotros". Rufián ha reprochado al líder del PSOE de "intentar pactar con quien nos llama banda", en referencia a Ciudadanos: "Han demostrado que son ustedes a la negociación lo que Vox al feminismo". Sobre la incapacidad de Sánchez de formar un Gobierno, Rufián ha dicho que si de verdad lo había intentado por todos los medios "es un incompetente" y que si miente, es "un negligente".

En su respuesta, el presidente en funciones ha asegurado que "defenderán siempre el diálogo, el acuerdo, la convivencia", aunque le ha advertido que "si la Generalitat hace cualquier intento de violentar el Estatuto de Autonomía o la Constitución, el PSOE aplicará cualquier artículo para defender la legalidad".

Primer cara a cara entre Calvo y Álvarez de Toledo

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha protagonizado su primer duelo parlamentario con la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y ha sido un cruce de declaraciones duro y bronco, con caras muy serias entre los diputados del PSOE y risas en la bancada del PP. La portavoz de los populares ha afirmado que, tras el anuncio de las nuevas elecciones, "la comedia progresista es finita" y su pregunta ha sido: "¿No le da a usted vergüenza?". La vicepresidenta en funciones ha hecho que la popular reformulara su pregunta, a lo que Álvarez de Toledo ha dicho: "Pensaba que no la contestaría, pero no que no la entendiera". La portavoz del grupo popular ha acusado al PSOE de actuar con "impúdico victimismo" al asegurar que no esperaban tener que ir a elecciones y ha culpado a Calvo de ser la "ejecutora" del "teatro", de la "farsa que han tenido que pagar todos los españoles".