Álvarez de Toledo, a Calvo: "Les va a ir mucho peor de lo que sus 'Redondos' les susurran"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, de utilizar "el dinero de todos los españoles" para "financiar" su campaña electoral de los comicios del 10 de noviembre, unas elecciones en las que, ha avisado a los socialistas, les irá peor de lo que creen.

Álvarez de Toledo ha lanzado esta advertencia a Calvo en el que ha sido su primer y último duelo de la legislatura en una sesión de control del Congreso, una oportunidad que ha utilizado para criticar al Gobierno por la "farsa" a la que, desde su punto de vista, ha sometido al país con su negativa a pactar la investidura de Sánchez.

"¿A eso de usar el dinero de los españoles para financiarse la campaña como lo llamamos financiación progresista?", le ha soltado a la vicepresidenta, antes de avisarle de que a los socialistas "les va a ir muchísimo peor que lo que sus 'Redondos' les susurran", en referencia al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, a quien muchos achacan la estrategia desplegada por el presidente destinada a repetir elecciones.

"Yo no he ido a ninguna comedia ¿me reformula la pregunta?"

"Hemos llegado al final, la comedia socialista e finita", ha sentenciando la dirigente 'popular' nada más tomar la palabra para, a renglón seguido, preguntar directamente a Calvo si "personalmente" no le da "vergüenza" la situación a la que los socialistas han llevado a España.

"Yo no he ido a ninguna comedia ¿me reformula la pregunta?", le ha respondido la 'número dos' del Ejecutivo. "Esperaba que no la contestaría, pero no que no la entendiera", le ha replicado la 'popular' antes de señalar a Calvo como la "ejecutora del teatro socialista" y el "simulacro sanchista" que han hecho "pagar" a todos los ciudadanos porque en realidad siempre quisieron elecciones.

Por eso le ha echado en cara su "impúdico victimismo" y, tirando de ironía, ha recriminado a Calvo el "enorme esfuerzo y sacrificio" que ha hecho para buscar un acuerdo "con diez reuniones en cinco meses". "Al final resulta que el progresismo iba a ase eso, la más descarnada y cínica lucha para liquidar a su socio progresista con el dinero de todos los españoles", ha añadido la portavoz 'popular'

"Ni cuando ganan la izquierdas son ustedes capaces de gobernar", ha abundado Álvarez de Toledo, quien ha tildado al Gobierno de "profundamente reaccionario" por pretender 'vender' la búsqueda de un gobierno progresista cuando lo que pretendían era gobernar "con el voto de un prófugo o un preso por golpismo". "¿Es progresista gobernar en la Diputación de Barcelona con el Le Pen español o gobernar en Navarra gracias a un partido que justifica el asesinato político?", le ha soltado.

Mire abajo, a los "simples mortales"

"Escucharla hablar es como cuando llueve y hay que abrir el paraguas", le ha contestado Calvo, quien ha invitado a su interlocutora a "mirar hacia abajo desde su altura inalcanzable a los simples mortales socialistas" que llevan 40 años esforzándose en todas las instituciones por mantener la Constitución española y las políticas de igualdad.

"Lo que no es un gobierno progresista es el que tiene que caer por la corrupción en una sentencia mediante una moción de censura, el que crea una fábrica de despego y de independentismo contra la unidad territorial de España", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha recalcado al PP que se ha "quedado sin apoyos" en Euskadi y Cataluña y "no están en condiciones de garantizar la unidad del país". "Se acabó esa farsa", ha proclamado.

También ha sacado a colación los recortes "en derechos y prestaciones" que hizo Mariano Rajoy durante la "brutal crisis" económica y, como colofón, ha metido en el mismo paquete al PP, Ciudadanos y Vox.

"Han hecho las prácticas juntos", ha apuntado, descalificando los "pactos de perdedores" que, según ella, han hecho en varias instituciones. "Por fin he visto que coincide usted en la teoría de la dictadura progresista del señor Abascal, por fin está usted en el sitio", ha concluido.