El contundente alegato de Sandra Sabatés tras los últimos crímenes machistas

El pasado lunes, un hombre mataba a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en Valga (Pontevedra) y se entregaba en la Guardia Civil. Un triple asesinato, realizado en presencia de sus hijos de cuatro y siete años, que no solo conmocionaba a una localidad que ya tuvo que hacer frente a un asesinato machista hacía seis meses, sino a todo un país que ve cómo en lo que va de año han sido asesinadas un total de 41 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Con el objetivo de denunciar los últimos crímenes machistas en la localidad gallega, la presentadora de El Intermedio Sandra Sabatés ha dado un alegato mediante el que recuerda que las últimas víctimas, al igual que han sido noticia durante los últimos meses, han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres: "Basta de maquillar la realidad".

41 mujeres asesinadas en lo que va de año

En primer lugar, la presentadora ha explicado que en lo que va de año han fallecido 41 mujeres a manos de sus parejas o exparejas: "Un total de 1.016 mujeres desde 2003, año en el que comenzaron a realizarse estadísticas oficiales". Sin embargo, Sabatés denuncia que han sido muchas más: "En esta cifra no están incluidas ni la hermana ni la madre asesinadas porque, como todos sabréis, la ley solo contempla como violencia de género la que sufren las mujeres por parte de quienes hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad.

Después de recordar que las estadísticas no reflejan la verdadera dimensión del problema, al dejar fuera muchos tipos de violencia machista, la presentadora explica que el número de víctimas es mucho mayor: "Una norma que hace que las estadísticas no estén reflejando la verdadera dimensión del problema al dejar fuera muchos tipos de violencia machista. En los cálculos no oficiales que contabilizan las asesinadas por hombres aparecidas en prensa, son ya 73 mujeres en lo que va de año.

"Estas mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres"

A continuación, y después de que contar la historia de Sandra, Alba y Elena, las mujeres asesinadas en Valga, Sabatés ha pedido que se llame a las cosas por su nombre: "Este caso tan brutal se convierte en paradigmático. Se trata de violencia machista. Estas mujeres han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Ya está bien cambiar las denominaciones y hacer juegos de palabras para maquillar un problema tan grave".

Por último, la presentadora de El Intermedio recuerda que la violencia de género va mucho más allá de las relaciones afectivas, tal y como ha demostrado este último caso que ha afectado a toda una familia: "La violencia de género no queda restringida al ámbito de la relación afectiva, afecta a un círculo que va mucho más allá de la víctima, la prueba es que en este caso ha destrozado a una familia entera".