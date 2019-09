La Armada de EEUU confirma la presencia de ovnis en varios de sus vídeos

Este viernes, 20 de septiembre, más de dos millones de personas han sido convocadas a un asalto al Área 51 que tiene como objetivo "ver extraterrestres". Todo ello a través de un evento de Facebook, que encendía todas las alarmas del ejército el pasado mes de julio, mediante el que los organizadores instaban a la comunidad a descubrir la realidad de este destacamento militar.

A tan solo unas horas de que se celebre este evento, la Armada de los Estados Unidos ha admitido que los extraños objetos voladores que aparecían en los vídeos captados por pilotos de la Marina en 2015, que serían difundidos posteriormente por The New York Times y The Stars Academy of Arts & Science a finales de 2017 son, efectivamente, ovnis.

La Armada confirma los ovnis por primera vez

Según ha dado a conocer el portavoz del Jefe Adjunto de Operaciones Navales, Joseph Gradisher, en declaraciones al sitio web de inteligencia The Black Vault, la Marina ha designado los objetos que aparecen en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados. Sin embargo, Gradisher ha evitado referirse a los mismos como ovnis puesto que no es la terminología adecuada para este tipo de avistamientos.

Tal y como explica el portavoz, la Armada tiende a referirse a ellos como Fenómenos Aéreos no Identificados: "Utilizamos esta terminología porque proporciona el descriptor básico para los avistamientos de objetos no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por militares".

Los ovnis no implican la existencia de extraterrestres

Sin embargo, esto no quiere decir que la Marina sugiera la existencia de extraterrestres ni mucho menos. Según explica el portavoz de las Fuerzas Armadas en declaraciones a The Black Vault, esta confirmación tan solo significa que los investigadores han sido incapaces de identificar los distintos objetos que han aparecido en los vídeos.

Mientras tanto, las más de dos millones de personas que han sido convocadas al asalto del Área 51 se preparan para el evento programado para mañana. Un evento que servirá, tal y como aseguran los organizadores del mismo, para destapar la realidad que se esconde tras una de las bases militares más desconocidas de la Tierra.