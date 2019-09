Mónica Oltra: "Aquellas fuerzas que no estamos en el ámbito del bipartidismo deberíamos buscar una alianza"

La Comunidad Valenciana está gobernada por el PSOE, Compromís, Podemos e Izquierda Unida. Una coalición que no le quita el sueño a su vicepresidenta, Mónica Oltra: "Al contrario. Hemos encontrado esa manera de entendernos, de escucharnos, de saber transigir y de saber que diferentes miradas es la inteligencia colectiva al servicio de un proyecto común, sabiendo que somos un gobierno formado por cuatro fuerzas políticas pero un solo gobierno". Por eso, no entiende que Pedro Sánchez diga que "podría ser presidente pero no dormiría por la noche". Considera que esas palabras "van en contra de la Historia": "Los ciudadanos se han expresado muy claramente y han apostado por el pluripartidismo, un principio importante de nuestra Constitución. Falta un poco más de cultura democrática, de diálogo y de saber escuchar. Yo creo que ahora se habla mucho y se escucha poco", sentencia. Aún así, no pierde la esperanza de que la izquierda sea capaz de llegar a acuerdos: "Nos tenemos que situar en lo político no en lo personal. Si alguien tiene problemas para dormir, que se tome valeriana".

Oltra piensa que "este movimiento político de Pedro Sánchez es un rearme de aquellos nostálgicos del bipartidismo". Por eso, si Íñigo Errejón finalmente decide dar el paso y presentarse a nivel nacional a las elecciones del 10-N, ella "apostaría por una convocatoria amplia de esas fuerzas políticas que no se sitúan en el bipartidismo antiguo y que quieren ofrecer una opción electoral a los ciudadanos para que no tengan que elegir entre varias papeletas dentro del ámbito de las izquierdas". Porque cree que ofrecer una única opción electoral "es facilitarle la vida a los ciudadanos en una situación de anomalía democrática".

En cualquier caso, dado que Errejón todavía no ha aclarado sus intenciones, Oltra se muestra cauta: "Se está explorando todo el panorama que pueda haber. No sé si va a haber otros movimientos pero desde luego nosotros no somos sectarios y hablaremos con todos para hacer esa convocatoria amplia y que los ciudadanos lo tengan más fácil", insiste. "Si todo el mundo va en busca del centro, no vamos a dejar huérfanos a los votantes de izquierdas", concluye.