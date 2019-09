¿Es necesario revisar el coche después de circular por zonas encharcadas?

Todos hemos visto las espectaculares imágenes que ha dejado la DANA en los últimos días, pero ¿estamos preparados para afrontar la conducción en futuros aguaceros? No es lo mismo una lluvia moderada que una descarga con inundaciones, pero si no podemos evitar coger el coche, la DGT recomienda extremar nuestras precauciones.

El principal consejo es moderar la velocidad. También es importante mantener limpios los cristales y espejos para optimizar la visibilidad, encender las luces (de carretera o antiniebla), mantener una mayor distancia de seguridad y dirigir el chorro del climatizador directamente hacia los cristales para evitar que se empañen. Respecto a los frenos, hay que usarlos con suavidad si no tenemos ABS o pisar el pedal a fondo en caso de que sí lo tengamos.

Según los expertos de la Escuela RACC de Conducción Segural, también hay que procurar no atravesar zonas con charcos o balsas de agua porque, aunque se trate de un tramo conocido, el agua puede haber alterado el suelo y, además, al conducir en esas circunstancias nos arriesgamos a sufrir los efectos del aquaplaning, perdiendo por completo el control de la dirección y arriesgándonos a sufrir un accidente.

Pero si no hubiese más remedio, también recomiendan "evitar que el agua llegue al ventilador" porque si este se pusiera en marcha —se activa para enfriar la temperatura del motor—, "se mojarían todos los componentes eléctricos".

Después de la tormenta

En todo caso, ¿es necesario revisar el coche después de conducir por zonas encharcadas? Desde el servicio de atención telefónica de Oscaro.es apuntan que si el motor no se ha ahogado in situ ya no tiene porque surgir ningún problema.

Pero, aunque no haya una avería inmediata, ¿podría aparecer pasados unos días? Uno de los expertos en mecánica de esta empresa de venta de repuestos recomienda revisar los bajos del coche y, si fuese necesario, lavar y engrasar todo a conciencia "para evitar la oxidación" del silentblock.

Nunca está de más acudir a nuestro taller de confianza, pero a quien tenga conocimientos básicos de mecánica puede bastarle con revisar los bajos y también el filtro del aire. "Si ha entrado agua o barro, a la larga hay piezas que se pueden romper o desgastar, como la bieletas de la suspensión, las pastillas de freno, los pistones o el radiador", explica.