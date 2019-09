Críticas a Xavi Hernández tras opinar que el sistema de Catar "funciona mejor" que el español

El que fuera jugador del FC Barcelona y de la selección española Xavi Hernández, ahora entrenador del Al Saad catarí, ha sido duramente criticado en redes sociales por unas polémicas declaraciones en las que opina que el sistema de Catar funciona mejor que el de España: "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí".

Los hechos han tenido lugar a lo largo de este lunes tras la publicación de una larga entrevista al jugador en el diario Ara. Una entrevista en la que no solo ha hablado sobre su nueva aventura como entrenador del Al Saad, sino otros asuntos extradeportivos como la división del independentismo, la sentencia del procés o las cuartas elecciones generales en los últimos cuatro años.

"No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí"

Después de ser preguntado sobre las próximas elecciones generales en España, que se celebrarán probablemente el próximo 10 de noviembre ante la imposibilidad de Pedro Sánchez de formar gobierno con Pablo Iglesias, el que fuera jugador de fútbol ha reconocido que irá a una vez más a las urnas para votar por el futuro de España: "Claro que sí".

Sin embargo, después de reconocer que irá a votar, Hernández ha criticado el sistema actual de país y reconocido que el de Catar le parece mejor: "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Tendré que votar, claro. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera".

Criticado tras sus declaraciones

Tras estas declaraciones, el que fuera jugador de fútbol ha sido duramente criticado en redes sociales. Mientras que algunos le recuerdan que Catar vive una dictadura, otros aseguran que ha dado este tipo de declaraciones como consecuencia del dinero: "A Xavi no le parece bien que no se permita un referéndum en Cataluña, pero le parece bien que en Catar no se permitan elecciones. Ains, lo que hace el dinero".

Después de que el futbolista catalán destacara la tranquilidad y seguridad de Catar, muchas han sido las personas que le han recordado que no todos viven como su familia: "Esa es la opinión del que tiene pasta en ese sistema". Mientras tanto, otros han aprovechado para denunciar la falta de derechos en el país en el que no es oro todo lo que reluce: "Si no hay derechos, no te los pueden quitar. Claro que sí, Xavi".