Primeros pasos hacia el final de la era de los 'Me gusta' en Facebook e Instagram

Facebook ha comenzado a prescindir de una de sus principales señas de identidad: los Me gusta. Después de que la red social activara esta característica en febrero de 2009 con el objetivo de que dieran "una retroalimentación positiva" y conectaran a los usuarios con cosas que le interesan, la plataforma dirigida por Mark Zuckerberg ha comenzado a prescindir de ellos.

Según recoge el medio especializado TechCrunch, la red social ha empezado a ocultar el número de Me Gusta que recibe cada publicación en Australia. A pesar de que pueden continuar reaccionando a las distintas publicaciones mediante este botón, Facebook ha decidido deshabilitar el contador de reacciones. Tal y como explica dicho medio, los usuarios podrán ver cuántos Me Gusta han recibido. No así sus amigos y conocidos, a quienes no les aparecerá dicho número.

El comienzo de una nueva era

Tal y como explica un portavoz de la plataforma en declaraciones a este medio, la compañía ha decidido ocultar el contador de reacciones para recopilar comentarios y comprender si este cambio podría mejorar las experiencias de las personas en el futuro. Todo ello porque Facebook entiende que sus usuarios deberían publicar en la red social sin pensar en detalles como a cuántas personas le ha gustado.

Es decir, el objetivo de Facebook con este cambio es que las personas que utilicen la plataforma se sientan cómodas a la hora de expresarse en la red social. La plataforma quiere que los usuarios se centren en la calidad del contenido que comparten y cómo estas publicaciones les conectan con las personas que le importan.

Tras los pasos de Instagram

Pero Facebook no es la única plataforma que ha comenzado a ocultar los Me Gusta. Hace apenas unos meses, concretamente el pasado mes de abril, Instagram hacía lo propio en varios países como Australia o Canadá. Todo ello con el objetivo de reducir la falsa popularidad de las fotos y vídeos y combatir así a los falsos Me Gusta de la red social.

No obstante, el algoritmo de la plataforma continúa categorizando las publicaciones en base a su éxito. Por lo tanto, esta decisión es tan solo un banco de pruebas de cara a un hipotético final de los likes en Facebook e Instagram. Una era en la que el algoritmo actúe de otra forma para ofrecer a cada usuario el contenido que quiere ver.