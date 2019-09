De las dudas a la lucha por el liderato en el derbi madrileño

El Wanda Metropolitano acoge este sábado el primer derbi madrileño oficial de la temporada. Atlético de Madrid y Real Madrid se disputarán el liderazgo de La Liga que mantiene el conjunto de Zidane tras ganar ante el Osasuna y después del pinchazo del Sevilla ante el Eibar (3-2). Pero, a pesar de encontrarse en lo más alto de la clasificación, la temporada ha comenzado con mal pie para ambos equipos, que han estado muy irregulares en las primeras seis jornadas de la temporada.

En los primeros partidos de esta temporada liguera, el Real Madrid no ha sumado aún ninguna derrota, al menos no más allá del encuentro ante el PSG en el debut del la Champions League en el Parque de los Príncipes. Una situación que encendió una luz de alarma en el banquillo de Zidane, dudando de la continuidad del francés al frente del equipo y si su decisión de volver a Madrid había sido la correcta. Incluso se ha llegado a comentar la vuelta de Mourinho al Real Madrid, una opción de la que el portugués no ha querido pronunciarse.

Sin embargo, en La Liga el conjunto de Chamartín acumula ya cuatro victorias y dos empates, partidos en los que el Real Madrid no ha mostrado gran dominio y en los que ha sido criticado por encajar goles en los últimos minutos de los encuentros. Sin ir más lejos, ante el Villarreal, Bale puso el gol del empate en el minuto 86 y, ante el Levante, se rozó el empate por parte la parte visitante aunque lograron salvar los tres puntos.

Un punto por debajo y en segunda posición -empatado a puntos con la Real Sociedad-, el Atlético de Madrid buscará ser aquel equipo que goleó al Real Madrid en la pretemporada. Los rojiblancos se llevaron una derrota en la cuarta jornada de la temporada ante la Real Sociedad, el único pinchazo hasta el momento, con otras cuatro victorias y un empate a ceros frente al Celta. Sin embargo, en la Champions han empezado con mejor pie que sus eternos rivales madrileños, remontando el partido contra la Juventus de Cristiano Ronaldo hasta llegar a un empate a dos con un gol de Héctor Herrera en el último minuto.

Las lesiones también han hecho mella en ambos equipos, aunque con más contundencia en el Real Madrid, que acumula más bajas en este primer mes de competición. El Atlético de Madrid ha tardado en contar con Morata, quien además se perderá el derbi tras su expulsión tan polémica ante el Mallorca tras su enfrentamiento con Salva Sevilla. Lemar también ha estado entrenándose al margen del grupo y se valorará su estado de cara a este fin de semana.

En el Real Madrid, la cosa está más complicada. Zinedine Zidane ya ha indicado su molestia con la lesiones, aunque no la preocupación de no contra con su plantilla al completo. A pesar de que ya ha recuperado a algunos jugadores como Valverde o Modric, la enfermería blanca sigue al completo con las bajas de Marcelo, Isco, Marco Asensio y Mendy, el último en caer en esta plaga que ha sacudido el Santiago Bernabéu.