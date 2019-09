Atlético - Real Madrid: Carrusel te explica todas las claves del derbi madrileño

Dani Garrido

Todo apunta a que el partido de este sábado en el Wanda Metropolitano puede ser el partido de los carriles. Va a influir mucho lo que ocurra en las bandas porque el Atlético ha demostrado que buena parte de su fortaleza reside en Trippier y en Lodi. El éxito del equipo de Simeone depende en gran parte de que los dos laterales demuestren su nivel. En este sentido, el Real Madrid podrá anular esa baza del Atlético si Gareth Bale y Hazard se muestran solidarios.

En el equipo de Zidane parece que hay un repunte en el estado de forma de Toni Kroos. Si el alemán ratifica esa sensación de que viene de menos a más el Madrid tendrá opciones de llevarse la batalla del centro del campo. También puede ser clave el acierto que demuestre Karim Benzema, el hombre que está sumiendo la responsabilidad goleadora del equipo.

Antonio Romero

El Real Madrid ha cogido el valle perfecto después de lo que le pasó ante el PSG, que parecía que se acababa el mundo. La victoria ante el Sevilla y el descanso de muchos jugadores ante Osasuna son un elemento diferenciador para que el Madrid pueda hacer un buen partido. Siempre tengo la sensación de que la crítica alrededor del fútbol del Atlético es más suave que la que hay alrededor del Madrid porque el equipo rojiblanco tiene más puntos que fútbol.

El 7-3 es un elemento motivador. Los jugadores llevaban solo una semana entrenando, pero no es excusa y les dolió. Eso quedará en la historia pero no en el puntaje, que diría Manuel Pellegrini. Ese día yo vi a Sergio Ramos fastidiado y esa derrota todavía está en la mente del Madrid como una motivación. Venganza es una palabra que no me gusta demasiado pero creo que los blancos querrán sacarse la espina.

Este es un partido para jugadores grandes y el jugador grande en el Real Madrid en el aspecto ofensivo esta temporada tiene que ser Eden Hazard. No hemos visto al Hazard del Chelsea ni de la selección belga porque físicamente no está al cien por cien.

Tengo dudas sobre quién va a querer la pelota porque el punto débil del Madrid es el repliegue sin balón. El Atlético puede esperarle a la contra y le va a tocar sufrir. Y en los rojiblancos, com Bale y Hazar en las bandas, el punto débil puede estar en los huecos que dejan lo laterales.

Miguel Martín Talavera

El Atlético llega bien. En los primeros partidos los resultados estuvieron por encima del juego, pero la metamorfosis respecto a la anterior temporada la está haciendo con resultados y puntos, por lo que el derbi no le llega en mal momento.

Lo que ha quedado del 7-3 es que James Rodríguez vista de blanco y no de rojiblanco. Aquel resultado fue clave para que el cafetero no fichara por el Atlético de Madrid porque el Madrid no lo consintió aunque todo estaba atado. En aquel partido los rojiblancos estaban todos y andaban como toros y le pasaron por encima al Real Madrid. Aunque sea un amistoso quedará en los anales. Eso puede motivar a ambos equipos.

El Atlético de Madrid cuando ha funcionado con un jugador destacado, como Griezmann, o se ha puesto el foco en un jugador no ha funcionado. El Atlético tiene que funcionar como un solo individuo. Eso sí, hay jugadores que tienen que tomar el mando, como Diego Costa. Se demostró en el 7-3 y en partidos grandes que si está bien es un quebradero de cabeza para las defensas. También pueden ser clave los laterales.

Dentro de lo que el Atlético tiene que mejorar son algunos automatismos que todavía no están cogidos. Los laterales van bien arriba pero hacia atrás les está costando. Luego, la reubicación de Saúl y Koke hace que no termine de gobernar los partidos… Además, Joao Félix tiene que hacerse. Lo que le falta al Atlético es algo de tiempo. En el Madrid, el punto débil es el galimatías que tiene el entrenador. El equipo es un poco incógnita. Vamos a ver si tiene continuidad.

Javier Herráez

No puede repetirse la goleada de la pretemporada porque vamos a ver un Real Madrid muy junto. A Zidane le gusta mucho el 4-3-3. Es fundamental para él con una columna vertebral formada por Sergio Ramos, Casemiro y Benzema.

El equipo ha aumentado mucho su confianza después de no encajar goles en los últimos partidos y va a seguir igual, con esa base formada por los veteranos y la única duda entre Luka Modric o James Rodríguez, dependiendo de cómo se encuentre el croata, que ha vuelto a ser llamado por su selección. Marcelo no parece que vaya a llegar, pero no está descartado. Si no juega lo haría Nacho.

Pedro Fullana

Es muy difícil, si no imposible, que se repita un partido como el 7-3 de la pretemporada. El Atlético había trabajado muy bien en Los Ángeles de San Rafael y tenía un punto o dos más que el Madrid en lo físico. El Madrid venía de Canadá con bastantes viajes y la condición física de los rojiblancos se impuso. El partido se decidirá por detalles, no porque haya una gran superioridad de un equipo sobre el otro.

Ambos llegan casi en las mismas condiciones por la situación en la tabla como por los resultados obtenidos como por el aspecto físico. Llegan equilibrados en todos los aspectos. El que tenga más puntería o el que sepa defender mejor es el que se va a llevar este encuentro, que puede ser uno de los más igualados de los últimos años.

La clave será la defensa. Hemos visto al Madrid perder partidos porque no ha estado ahí bien y al Atlético encajar goles ante el Eibar, la Real o la Juventus por desajustes. El que consiga tener una versión óptima en defensa va a tener mucho que decir. El que cometa menos errores y esté más concentrado se puede llevar el encuentro.

Antón Meana

Del 7-3 queda el recuerdo, que no es poco. No se puede repetir ese resultado porque la Liga es otra cosa, pero aquel día quedó claro que el Atlético tiene equipo para pelear la Liga a los blancos. Esa derrota hizo mucho daño en el Real Madrid.

A este partido llegan mal los dos equipos. El Madrid no es capaz de jugar bien más de 20 minutos y el Atlético está muy espeso. Creo que eso hace el derbi todavía más entretenido y abierto.

La clave es Courtois porque necesita un gran partido para disipar dudas. En Sevilla no le tiraron a puerta y tiene que quitarse la espina de París, del Camp Nou, del Ajax… El mejor portero del Mundial de Rusia tiene que demostrar aún que es el mejor portero para el Real Madrid.