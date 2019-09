El Consejo pide a los magistrados del Supremo que extremen las precauciones con sus emails

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho llegar una serie de recomendaciones a los magistrados del Tribunal Supremo para evitar ataques informáticos en sus correos electrónicos corporativos. Las recomendaciones llegan después de que piratas informáticos accedieran, entre otros, al correo del magistrado Manuel Marchena, ponente de la sentencia del procés unilateral.

La sala de gobierno del Tribunal Supremo estudió este informe del Centro de Documentación (CENDOJ) la semana pasada, que según el orden del día aborda "la situación actual y garantías sobre la seguridad, robustez y confiabilidad" de sus correos electrónicos corporativos.

Un informe que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, contiene una serie de recomendaciones para que los magistrados del alto tribunal intenten blindar sus emails corporativos frente a ataques informáticos como los padecidos por el tribunal que juzgó el procés a pocas semanas de conocer la sentencia.

Ataque bajo investigación

El ataque informático a los emails corporativos de los siete magistrados y magistradas del procés fue conocido a finales del mes de junio, cuando la cuenta 'Anonymous Catalonia' colgó en Twitter un pantallazo de la bandeja de entrada del correo corporativo de Manuel Marchena, presidente de la sala de lo penal del Supremo,comentando incluso que "nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay ni una sola referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo".

Fue la Fiscalía la que inició una investigación en torno a este ataque del que presumía esta cuenta - ahora desaparecida de la red social - que, según publicó hace unas semanas el digital El Confidencial, investiga en la actualidad el juez Marcelino Sexmero de la Plaza de Castilla de Madrid.