La última estafa relacionada con Netflix que quiere hacerse con tus datos bancarios

No, Netflix no está teniendo problemas a la hora de gestionar el cargo relativo al pago de tu cuota mensual. Por esa misma razón, si has recibido un correo electrónico mediante el que te piden que actualices tu información de pago, ni caso. Tan solo es una estafa más, como otras tantas que hemos visto con anterioridad, que tiene como objetivo hacerse tanto con tus datos personales como con los bancarios.

Aprovechando el éxito de la plataforma de vídeo en streaming en nuestro país, cada vez son más los ciberdelincuentes que se hacen pasar por la compañía para conseguir los datos personales de millones de personas. Todo ello a través de estafas como el mensaje que nos prometía un año completo de acceso gratuito a los contenidos de la plataforma a cambio de nuestros datos o los correos electrónicos pidiendo acceso a tu tarjeta bancaria.

La última estafa relacionada con Netflix

Recientemente, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de un aviso publicado en su página web, de una nueva estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos. Todo ello a través de un correo electrónico en el que un grupo de cibercriminales se hacen pasar por un empleado de Netflix que te alerta sobre un problema a la hora de gestionar el cargo relativo al pago de tu cuota: "Le escribimos porque no hemos podido registrar su pago para la suscripción de este mes. Por lo tanto, corre el riesgo de perder el acceso a nuestro servicio".

Con el objetivo de hacerse con tus datos, los atacantes te pedirán que actualices tu información de pago: "Si continúa siendo miembro, nos gustaría pedirle que actualice su información de pago mediante el siguiente enlace". Si optamos por seguir las indicaciones del correo electrónico, este nos llevará a una nueva página web en la que podremos actualizar nuestros datos mediante un formulario.

Sin embargo, esta página web carece de protocolo seguro de transferencia. Recuerda: si la página web carece de este tipo de protocolos, no facilites tus datos personales a menos que sea de confianza plena para ti. En caso de que introduzcas tus datos, la web fraudulenta te mostrará un mensaje advirtiéndote de que deberás introducir el código de confirmación que recibirás por SMS para dotar de mayor credibilidad al proceso.

No obstante, nunca recibirás este código. tan solo es una trampa para hacerse tanto con tus datos personales como bancarios. Por lo tanto, si te enfrentas a un mensaje de estas características, te recomendamos que no lo envíes a terceras personas y que lo borres de inmediato. Gracias a ello evitarás caer en la trampa y otras personas hagan lo propio.