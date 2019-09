Un hombre desnudo bajo los efectos del LSD pone en jaque a Disneyland París

Un suizo de 32 años, cuyo nombre no ha sido revelado, ha puesto en jaque a Disneyland París después de desaparecer en el parque temático tras haber ingerido LSD. Un caso que ha involucrado a 130 personas, entre los que se encuentran una treintena de bomberos, 80 empleados del parque, una docena de policías e incluso un helicóptero de la gendarmería.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el famoso parque temático de la capital francesa. Después de varias horas en el parque, tal y como informa Le Parisien, el protagonista de esta historia y su pareja decidieron tomar un poco de ácido mientras disfrutaban de las distintas atracciones. Concretamente en Adventureland, un área de juegos para niños rodeada de agua en la que destaca el barco del Capitán Garfio y la Roca Calavera.

Un operativo de 130 personas

Varios minutos más tarde, el turista caía al agua y encendía todas las alarmas. Al ver que su pareja no salía a la superficie para respirar, la mujer, que también se encontraba bajo el efecto de las drogas, salió corriendo hasta la estación policial local para explicarles lo que había sucedido. Gracias a ello, las autoridades pusieron en marcha un operativo que involucraba a más de 130 personas.

Tras varias horas de búsqueda, y dado que estaba anocheciendo, las autoridades decidieron suspender el operativo hasta el día siguiente. Sin embargo, en torno a las 00.30 de la madrugada del sábado, el suizo era encontrado por un hombre a unos dos kilómetros del parque temático: "Estaba caminando por la carretera completamente desnudo y descalzo, por lo que decidí detenerme para ver qué le pasaba. Quería saber qué hacía un hombre desnudo a 300 metros de casa".

Apareció a dos kilómetros del parque

Después hablar con él, el protagonista de la historia le explicó que había consumido LSD en el parque y que su novia estaría preocupada por llevar desaparecido tantas horas, tal y como explica a Le Parisien: "Le ofrecí mi teléfono para que le llamara, pero no recordaba su número". De hecho, no recordaba ni que se había caído en el lago: "Tenía rasguños en las piernas y en los brazos, pero no recordaba nada".

Tras conocer la historia, el hombre decidió llevar al suizo hasta su casa y le ofreció algo de ropa. Después de vestirse, ambos pusieron rumbo nuevamente hasta el parque temático, donde el protagonista de la historia pudo reunirse con su pareja. Una vez allí, los agentes detuvieron tanto al hombre de la mujer por el consumo de drogas en Disneyland París para ser puestos en libertad varias horas más tarde.