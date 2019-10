Qué puedes calentar (y qué no) en un microondas

Si eres de los que duda a la hora de meter cualquier tipo de producto en el microondas, ya sea porque no estás seguro de los compuestos del mismo o porque temes que estos puedan explotar, estás de enhorabuena. Desde hace ya varios años existe una plataforma, conocida como Can You Microwave, que te ayudará a salir de dudas en cuestión de minutos.

A día de hoy, prácticamente todo el mundo sabe que no se puede meter nada metálico en el microondas, ya que corremos el riesgo de quedarnos sin el electrodoméstico. Sin embargo, ¿alguna vez te habías preguntado si puedes calentar una jarra de cristal o incluso una toalla? La plataforma nos ofrece resultados cuanto menos curiosos.

Así funciona la plataforma

Nada más acceder a la misma, la plataforma nos permitirá resolver nuestras dudas con productos relacionados con el desayuno, con el queso, con la pasta e incluso con la carne. También con mariscos, frutos secos, aceites y otro tipo de alimentos. ¿Sabías que no deberías cocinar huevos en el microondas? Según recoge esta plataforma, el calor puede generar una gran cantidad de vapor en el interior del mismo, haciendo que explote y dejándolo todo perdido.

Tampoco algunas frutas como las uvas o las pasas, ya que pueden comenzar a echar humo e incluso explotar. En esta plataforma tampoco te recomiendan introducir guindillas. Pero no porque vayan a explotar, sino porque puedes acabar con los ojos irritados nada más abrir la puerta. Lo que sí que puedes calentar es el marisco de caparazón duro como las gambas o las patas de cangrejo. Sin embargo, recomiendan siempre añadir un poco de agua al recipiente para que no se seque mucho la carne.

Qué meter en el microondas y qué no

Según recoge este medio, podremos meter cualquier recipiente de cerámica y porcelana en el microondas. Estos materiales aguantan muy bien tanto el frío como el calor, por lo que podremos incluso meterlos en el congelador. También los moldes de plástico y silicona especialmente indicados, el vidrio, los alimentos envasados específicamente para cocinarse en el microondas o las bolsas diseñadas con este fin.

En el lado opuesto encontramos los productos metálicos, los recipientes herméticamente sellados, los alimentos con piel dura y los tápers que no especifiquen que sean aptos para el microondas. Tampoco los envases de plástico, ya que se derriten y liberan sustancias tóxicas perjudiciales para la salud, las bandejas de poliestireno expandido, los palillos o el papel de aluminio.

Desde toallas hasta jarras de cristal

Respecto a las toallas, los creadores de esta plataforma reconocen que sí que podemos meterlas en el interior del microondas, siempre y cuando no tengan fibras metálicas. También calcetines pero, antes de hacerlo, cerciórate de que no dispongan de las anteriormente citadas fibras metálicas. A pesar de que es bastante probable que nunca lo vayas a hacer, el blog te prepara ante cualquier escenario.

Los iconos en los que te debes fijar. / Can you microwave

Por otro lado, los creadores de este blog también aseguran que podemos introducir jarras de cristal sin ningún problema. Sin embargo, en caso de duda, los organizadores de la plataforma instan a sus seguidores a que comprueben si el producto que estamos a punto de introducir en el microondas disponga de algunos de los logos correspondientes.