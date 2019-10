Una pareja de británicos gasta 11.800 euros en un piso de Airbnb en Ibiza que en realidad no existe

Una pareja de Reino Unido gastó 11.800 euros en un alquiler en Ibiza a través de Airbnb que en realidad no existía, según el Sunday Times. Ian y Denise Feltham viven en Londres y habían planeado unas vacaciones de dos semanas en esta isla de las Baleares. Todo era perfecto. Dos habitaciones de lujo, con sus respectivos baños turcos, una terraza enorme de mármol y un lugar espacioso para dejar a sus perros, dos 'yorkshire terrier'.

El piso supuestamente estaba en el complejo de Las Boas, tenía 37 reseñas positivas y la cuenta estaba verificada desde 2017. Todo apuntaba a que era legal y, no solo eso, sino que era un lugar único para huir del frío otoñal de Reino Unido. Ian, de 75 años, comenzó a advertir que algo no iba bien cuando pocos días antes de su viaje no había recibido ningún detalle sobre dónde y cómo recoger las llaves.

El hombre intentó contactar con la plataforma, pero le dijeron que solo podían considerar su queja si finalmente no lograban ingresar en el apartamento. Por eso, los dos ancianos viajaron a Ibiza en la fecha señalada. Cuando aparecieron en la calle del supuesto piso, un recepcionista del complejo les dijo que "no existe nada parecido a VIP Penthouse en Las Boas", según recoge el Sunday Times.

Una estafa con fotos "fake"

Al parecer las fotos que estaban publicadas en Airbnb eran simplemente imágenes de un archivo antiguo de la web de "Las Boas", pero el edificio había dejado de existir. Uno de los miembros de la organización aseguró que las fotos eran "falsas".

Los dos británicos tuvieron que pagar un hotel a 40 minutos de donde estaban y que les permitiera meter a los perros dentro. Airbnb en un primer momento no se hizo responsable de nada de lo ocurrido. Cuando los Feltham se lo contaron al Sunday Times, la empresa decidió devolverles todo el dinero, aunque no hubo otra compensación.

La plataforma ha emitido un comunicado a través de la web 'Insider' en el que reafirman su compromiso con los clientes. Según ellos, se ocupan de todos los problemas que puedan tener los huéspedes y, en su caso, proceden a devolverles la cuantía pagada. Recuerdan que hay millones de reservas en Airbnb a la semana y que este es un suceso "increíblemente raro". Por el momento, el anuncio ha sido eliminado y están investigando lo sucedido.