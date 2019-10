Errejón consigue sobre la bocina los avales para presentarse por Barcelona

Más País presentará candidatura por la provincia de Barcelona en las elecciones del próximo 10 de noviembre. El partido de Íñigo Errejón ha logrado reunir in extremis los 5.000 avales que necesitaba para oficializar la candidatura, según acaba de confirmar la Cadena SER en Barcelona.

Este fin de semana, han pasado por universidades de Barcelona como la Autónoma para conseguir los avales necesarios que ahora están verificando. Más País todavía no anuncian quién es el cabeza de lista aunque desde la Cadena SER llevamos un tiempo apuntando el nombre de Raimundo Viejó, ex diputado de Podemos, y ex concejal de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona.

Necesitaban 5.000 avales, que es el 0,1% del censo electoral porque en Barcelona no se presentaban en coalición con Equo como en otras provincias y porque no tenían representación previa.