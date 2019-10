Dani Ceballos: "He acertado saliendo del Real Madrid"

Dani Ceballos celebra su salida del Real Madrid este pasado verano con destino al Arsenal en calidad de cedido. El centrocampista ha asegurado este martes que se siente "muy bien" en el equipo inglés y que tenía claro que quería "salir" del equipo dirigido por Zinedine Zidane.

"He acertado saliendo del Real Madrid. Estoy donde quiero estar y estoy muy feliz. Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol. En los años anteriores no lo había hecho", ha señalado el centrocampista internacional en rueda de prensa.

"Lo que vaya a pasar ahora son hipótesis, Zidane se fue ganando tres Champions así que no se lo que hará en nueve meses. Mi objetivo es solo trabajar para seguir haciendo las cosas bien. Me quedan ocho meses por delante en el Arsenal, al que solo puedo dar las gracias por la confianza que ha depositado en mi su entrenador y los aficionados, que ya me han hecho una canción. Soy muy feliz allí y espero seguir por mucho tiempo", añadió.

"El Real Madrid está bastante bien, ha habido bastantes lesiones pero no me da pena no estar. Sé mi objetivo cuál es y en mi cabeza está jugar y disfrutar. Soy feliz en el Arsenal jugando partidos en los que demuestro mi mejor nivel tras una adaptación que cuesta. Estoy donde quiero estar y muy feliz"

El centrocampista también habló de cuáles son sus objetivos más cercanos. "Mi objetivo ahora está en la Eurocopa y el cercano son los dos partidos de ahora con la selección, no pienso en lo que ocurrirá después de la Eurocopa y si me voy a quedar en el Real Madrid o me voy a ir", sentenció.