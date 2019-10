Messi no se muerde la lengua: pensó en irse, se sintió maltratado y temió por una jugada del Madrid

Leo Messi habló muy claro sobre el momento en el que se replanteó salir del Barça. "En 2013-2014: la época que tuve problemas con Hacienda". "En esa época tuve en la cabeza largarme. Sentía que estaba siendo muy maltratado", explicó el argentino.

El jugador del Barça fue muy contundente sobre cuál ha sido su peor etapa en su vida deportiva durante la entrevista concedida a RAC1. "En 2013 - 2014. La época que tuve problemas con Hacienda. Fue muy difícil. La gente no se entera, escucha de oído y opina. Un sector de la prensa también ayudó a eso", explicó.

"Fui el primero, por eso fue tan duro. Se ensañaron e iban a por todo conmigo.

En esa época tuve en la cabeza, por ese lío, largarme. No por dejar el Barça, sino por irme de España. Sentía que estaba siendo muy maltratado", añadió.

El argentino explica que sabía que habría equipos interesados en recibirle. "Tuve la puerta de muchos equipos abierta, pero nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían de mis ganas de seguir en el Barça, pero iba más allá de eso", explicó.

"¿Griezmann? Muchas veces lo dijimos: no es fácil venir al Barça"

Sobre la incorporación de Griezmann, que todavía no parece del todo cómodo en el equipo de Valverde (ante el Sevilla no fue titular), Messi dijo que "no es fácil venir al Barça".

"Muchas veces lo dijimos. No es fácil venir al Barça, aunque de afuera lo parece. Pero él no participó en la filosofía, por mucha calidad que tenga, no es lo mismo. No tenemos duda de que lo va acabar haciendo, se va a a terminar adaptando", explicó.

Respecto a si tuvo algún problema con la llegada del francés, Messi negó contundentemente. "Siempre he dicho que es de los mejores y los mejores siempre son bienvenidos. Nunca tuve un inconveniente".

"Pensé que si no venía al Barça, Neymar se iría al Madrid"

"También quería que viniese Ney por el mismo nivel, es un jugador desequilibrante, distinto. Tenerlo en nuestro equipo sería una manera para tener nuestro objetivo. Pero se le mira por las cosas no deportivas: irse de la manera en la que se fue, muchos socios que no querían que viniese...", explicó.

El argentino admitió que conoce las ganas de Neymar de salir de París. "Al poco tiempo de irse sabía que se había equivocado. Habría que preguntárselo a él, yo conociéndolo, viendo lo que está pasando, creo que sí quiere volver".

"Yo sí pensé que si no venía se iba al Madrid. Sabía que tenía ganas de salir y un cambio. Creía que Florentino y el Madrid era una opción. ¿Lo descarto? No, no descarto nada. Tampoco descarto que vuelva al Barça. Puede pasar de todo", añadió.

Sobre la continuidad de Ernesto Valverde, puesta en duda después de que el Barça volviese a tropezar en semifinales contra el Liverpool , Messi dijo que "la derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra". "No puede pasar lo que pasó en ese partido, ya pasó lo mismo con la Roma. Nos bloqueamos y no pudimos salir, pero no pasa por una cosa del entrenador. Tampoco fue decisión mía que se quede, como se dijo", explicó.

Respecto a si se quedará siempre en el Barcelona, Messi dijo que "si me quieren, encantado de quedarme". "Mi idea siempre es quedarme acá y no cambió para nada esa idea. Todavía no hay nada de la renovación. Siempre lo lleva mi papá, yo me mantuve al margen", explicó.

"¿Acabar en le Barça? Sí, cada vez está más claro. Mi idea y la de mi familia es terminar acá, sobre todo por cómo estoy en el club. Segundo por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad. No me gustaría cambiar las amistades de mis hijos. Me tocó vivirlo a mí y sé lo que significa", dijo. "Creemos que sí nos quedaremos aquí toda la vida, luego en principio nunca sabes".