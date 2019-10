Robbie Fowler, uno de los últimos grandes delanteros del Liverpool, ha publicado un artículo en el Daily Mirror en el que celebra los cuatro años de Jurgen Klopp en el banquillo del club inglés. En el texto, el exdelantero elogia la capacidad de gestión, el temple y el carácter del técnico alemán, que ha llevado a los red a un nivel "totalmente diferente".

"Conversé con él hace un par de años y me dijo que rechazó un par de clubes muy ricos después de su etapa en Dortmund. Uno de ellos era el Manchester United. El otro, probablemente, el Real Madrid. La razón, porque odiaba cómo se concentraban únicamente en sus influencias comerciales", cuenta Fowler.

Según su relato, Klopp se decantó por el Liverpool porque tenía un buen "equilibrio" entre el dinero necesario para alcanzar la cima y el respeto a su identidad y sus aficionados. "Ha devuelto la fe a los seguidores. También su orgullo. He sido testigo de eso", dice en su artículo.

"No digo que no sea disciplinado. Lo he visto lidiar con muchos jugadores y es tan duro como el resto. Pero tiene corazón. Los jugadores ven su pasión, su fe y su compromiso y quieren compartirlo. Y los aficionados también lo ven", añade.