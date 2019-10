La celebración más polémica: los jugadores de Turquía hacen el saludo militar en apoyo a los ataques a Siria

El fútbol volvió este lunes a traspasar la frontera de lo deportivo y a tocar temas delicados que afectan a otros aspectos de la sociedad. Ocurrió en el Stade de France de París, donde la selección de Francia y la de Turquía se enfrentaban en un duelo que debía refrendar las aspiraciones de ambas de meterse en la Euro 2020.

Los franceses se adelantaron con gol de Giroud en el último cuarto de hora del partido, pero los turcos igualaron la contienda gracias a Kaan Ayhan poco más tarde, logrando un empate que mantiene a ambos con máximas opciones de colarse en el torneo.

Sin embargo, lo más llamativo no fue lo puramente futbolístico, sino el hecho de que los turcos celebraron este tanto con un gesto que no dejó a nadie indiferente. Fueron varios los jugadores que se alinearon, se llevaron la mano a la frente y efectuaron un saludo militar que no es la primera vez que realizan.

A la conclusión del choque, los turcos, junto con los integrantes de su banquillo y parte de su afición presente en Saint Denis, repitieron el saludo militar, que ya habían llevado a cabo días antes en la victoria in extremis conseguida sobre Albania en Estambul.

El saludo militar pretende homenajear a sus tropas en un momento de conflicto armado con Siria tras la reciente invasión en la ofensiva contra las milicias turcas que está provocando que todo el planeta permanezca atento a este foco de conflicto.

Se da la circunstancia de que Turquía organiza en Estambul la próxima final de la Champions League en el mes de mayo de 2020, por lo que ya algunas voces han pedido revisar esta decisión ante la situación por la que atraviesa el país.