Ayuso, contra Telemadrid por un comentario de 'El Madroño' sobre la infanta Elena

La relación entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Telemadrid no es la mejor. Desde que asumiera el cargo, la política no se ha mostrado muy entusiasta con la gestión de la televisión autonómica. Hace solo una semana incluso llegó a decir en una entrevista en el Canal 24 horas que la cadena "ya no es un servicio esencial" por la presencia de servicios como Netflix.

Pues bien, Ayuso ha vuelto a ser crítica con Telemadrid, esta vez por un contenido de 'El Madroño', el espacio de corazón que presentan Carmen Alcayde y David Valdeperas de lunes a viernes en el access prime time. La presidenta madrileña ha escrito personalmente a José Pablo López, director del ente, y en esa carta, que recoge Europa Press, alude a la emisión del pasado 9 de octubre en la que el programa dedicaba unos minutos a hablar de la infanta Elena y su afición al punto de cruz. En dicha pieza "informativa", la voz en off, siguiendo la línea cómica que tiene el formato, comentó lo siguiente: "Elena llévate mucho cuidado, cariño, que estás al borde de la Tercera Edad. De aquí a bordar las iniciales en las braguitas de Victoria Federica hay una línea muy delgada".

Ayuso califica de "lamentables" algunos de los comentarios que dedica 'El Madroño' a una personalidad de la Monarquía como ella y recuerda al responsable de Telemadrid "el deber y la obligación de brindar a los ciudadanos la información objetiva, veraz y de calidad que todos los madrileños merecen. Una máxima que, como bien sabes, se debe ver reflejada en todo momento en la programación del ente, independientemente del tipo de espacio del que se trata".

Por último, la portavoz del Partido Popular en la Comunidad de Madrid le pide que haga una reflexión: "Me gustaría que lo valorarás".

Conviene recordar que José Pablo López criticó a Ayuso cuando esta comparó a Telemadrid con las plataformas de streaming: "Las radios y televisiones públicas nunca podrán ser sustituidas por Netflix o HBO. Es una cuestión de calidad de nuestra democracia. Disponer de una información neutral y no mediatizada por intereses económicos o partidistas es, más que nunca, una necesidad básica".

¿Guerra abierta entre Telemadrid y la presidenta de la comunidad?