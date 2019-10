'Twerking' frente a los disturbios en Barcelona: la curiosa manera de protestar de esta 'influencer'

Los disturbios en Cataluña están dejando imágenes sorprendentes en las calles de ciudades como Barcelona donde los incidentes no han cesado desde que el lunes saliese la sentencia del procés independentista. La capital catalana ha pasado por jornadas de grandes disturbios que han dejado un total de 288 agentes heridos -entre ellos uno de gravedad- y 194 detenidos, según datos aportados por el ministro de Interior en funciones. Sin embargo, los enfrentamientos entre policías y radicales no han sido lo único impactante de estas jornadas.

Después de ver postureo entre disturbios, como en el caso de una 'instagramer' Elena Rybalchenko que se fotografió con un bonito fondo en llamas, o el vídeo viral de un joven sacando un bote de 'Fairy' mientras era grabado por una cámara de televisión, hay una 'influencer' que ha querido protestar ante lo sucedido en Cataluña de una manera especial. Lo ha hecho bailando. Bailando 'twerking'. Sandra Kisterna, con más de 10.000 seguidores en la red social Instagram ha subido un vídeo donde se puede ver cómo baila delante de unos bomberos que intentan apagar unas llamas en Barcelona.

En el vídeo suena fondo suena la canción 'El jefe del dembow' del artista Sollag que no para de repetir la palabra "fuego" y le acompaña un mensaje: "¡Lee con atención! Antes que nada me gustaría aclarar que esto no es ningún tipo de burla y mucho menos quiero ofender a la gente que sale a luchar por sus derechos".

"Dicho esto; ¡esta es mi forma de expresar mi protesta! ¡Expresar mi protesta! Soy consciente de que no todo el mundo lo tomará bien, ¡pero tengo libertad de expresión como todos!", explica en un texto. "Hay gente que se manifiesta saliendo a la calle con violencia y yo no soy partícipe de ello. Lo que vi ayer por la noche en Barcelona era devastador, mi querida ciudad arruinada, donde solo reinaba el caos. Y quiero decir también que habían muchos niñ@s que no protestaban por sus derechos, si no que les hacía gracia ir corriendo por todas partes y romper todo cuanto se encontraban a sus pasos, y eso si que es triste de verdad. Aclarado todo esto, solo me queda deciros que por favor sigamos luchando pero sin tanta violencia porque estamos destrozando nuestra ciudad", concluye.

Este 'twerk' que ya cuenta con más de 20.000 me gusta y 250.000 reproducciones ha causado muchas reacciones entre los usuarios de la red social. Muchos de ellos en contra de esta forma de protesta que expone Kisterna: "Innecesario y de muy mal gusto", "Ya has tenido tu minutito de gloria" o "No hay explicación que valga delante de esta falta se respeto".