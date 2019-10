Messi, sobre el VAR: "No me gusta que vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo"

Leo Messi se ha pronunciado sobre uno de los causantes de las grandes polémicas del fútbol: el videoarbitraje. El jugador argentino explicó que "le gusta el VAR bien usado".

"Me gusta el VAR si está bien usado. No me gusta que vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo. Al final lo siguen determinando las jugadas el árbitro o un árbitro arriba y no se basan en lo que realmente pasó en la jugada. Es muy bueno pero no está bien usado", explicó en una entrevista a TyC Sports.

Sobre su temporada, que comenzó lesionado, dijo que "no debió haber vuelto con un entrenamiento fuerte". "Llegué y arranqué con un entrenamiento fuerte, no debí haberlo hecho, estuve un mes parado, vine y me entrené como si estuviera haciendo normal hace tiempo".

"Luego recaí pensando que era una cosa y luego fue otra pero ya está. Me siento fuerte otra vez y de a poquito voy tomando ritmo", añadió.

"Con Luis Suárez jugamos de memoria"

El argentino también habló de sus dinámicas con Luis Suárez en el campo. ""Con Luis Suárez estamos hace cinco años, ahora son cada tres días, te acostumbrás y jugás de memoria. Tenemos los nenes de la misma edad, vivimos el día a día y la relación se hace más fuerte".

Además, también habló de su relación con Ronaldinho y cómo le recibió en el club culé. "Rondaldinho me ayudó muchísimo, yo entré al vestuario con 16-17 años, ver todos esos monstruos ahí era complicado. Pero me apadrinó y me hizo sentir cómodo, que me soltara. Después dentro de la cancha, lo buscaba siempre pero fueron pocos años los que disfrutamos juntos. Además, no jugábamos tanto en la época de él Me hubiese gustado jugar más tiempo con Ronaldinho", dijo.

También se acordó de Ronaldo Nazario. "Ronaldo era un fenómeno, de los delanteros que yo ví, fue el mejor de todos. Era impresionante".

"No tengo la idea de moverme de Barcelona"

Respecto a retirarse o no fuera de la ciudad condal, el '10' fue contundente. "De acá no me quiero ir, no tengo la idea de moverme de Barcelona. Tengo el sueño de poder jugar en Newell's, en el fútbol argentino pero no sé si se puede dar, tengo una familia y está por delante de mi deseo. Veremos", explic-o.

"Es una realidad que tengo tres hijos, vivo en un lugar que me dio todo y gracias a Dios estoy tranquilo y puedo darle un futuro a mis hijos espectacular, pensamos mucho más eso que el deseo de jugar en el fútbol argentino que siempre esta ahí, hay que convencer a la familia y a los hijos, Thiago es grande y tiene a sus amigos, cuando le digo en joda de irnos no le gusta nada, cuando nos vamos un mes a la Argentina, quiere volver", concluyó.