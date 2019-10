Omar Fraile: "Lo único que le reclamaría a este año es que no he conseguido ninguna victoria"

Omar Fraile, corredor de Astana, pasó por el micrófono de Borja Cuadrado antes del Criterium de Saitama. El ciclista vizcaíno explicó que su asignatura pendiente para esta temporada es conseguir alguna victoria y así "cerrar el círculo en La Vuelta"

"Probé este año La Vuelta, pero he estado arrastrando lesiones. Me faltaba ese puntito para ganar. Es lo único que reclamaría este año: que no he conseguido ninguna victoria. Ojalá poder conseguirlo este año y cerrar el círculo con la Vuelta".

Sobre hacer balance sobre la pasada temporada, el ciclista explicó que "tiene que estar contento". "He tenido que atravesar un par de lesiones. Pero el estado de forma ha sido bueno. Hemos descansado y la semana que viene prepararemos la siguiente temporada", añadió.

Respecto a su visita a Japón, el corredor explicó que el recibimiento ha sido muy positivo y que "la afición japonesa conoce a todos, se hacen fotos con todos los corredores", algo que califica como "increíble".