Ivan Espinosa y Monasterio a los adolescentes: "no os dejéis manipular"

Al aire libre, en el Parque de Berlín, rodeado de adolescentes y ante no más de un centenar largo de asistentes, el diputado nacional Iván Espinosa de los Monteros y la diputada regional de Madrid Rocío Monasterio han hablado del exilio, de aquellos que tuvieron que salir de su país porque no había libertad, de los encarcelados por sus ideas. Se han referido a Cuba y también a Venezuela pero no ha tenido ni una sola mención a la historia contemporánea española respeto precisamente el exilio de miles de ciudadanos que tuvieron que abandonar el país para no ser perseguidos por sus ideas.



También Ivan Espinosa de los Monteros ha hablado de Los gritos del silencio, película en la que se retrata el horror asesino de los Jémeres Rojos en Camboya,el país donde más muertos en la cuneta siguen esperando Justicia. Según la ONU, España es el segundo país del mundo que aún mantiene ese dolor sin solucionar. Pero hablar de ello, de España, para Espinosa de los Monteros es solo propaganda de comunistas (Irene Montero señalada tras el debate de RTVE del pasado viernes). Y también de medios de comunicación progres que “nos inventan historias”, como El País y la SER, señalados específicamente en ese encuentro.



Ambos políticos, que han acusado a partidos de la izquierda de querer “quitar la libertad”, han vuelto a recordar que en su opinión el peligro que acecha a España no es tan sólo “la izquierda” también es el nacionalismo y no únicamente el catalán porque consideran que en Galicia, Baleares y Valencia se esta imponiendo, aún incluso cuando sea el PP el que gobierne en esas comunidades.



No han hecho mención de sus actuaciones profesionales como promotores y como arquitecta, pero si han pedido a los jóvenes que no se dejen avasallar por el relato de la izquierda y de los “medios progres” que, en su opinión, se han apropiado del “relato”.

