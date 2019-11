No le están saliendo las cosas del todo bien en este inicio de campaña, pero Vinicius siente la confianza y apoyo de Zidane, quien le ha pedido “tranquilidad” porque le van a “salir las cosas”.

Así lo ha declarado en una entrevista en Real Madrid Televisión (RMTV). En ella ha descrito donde se ve en unos años: “El Vinicius del futuro lo veo en el Real Madrid. Siempre tengo que dar gracias a Dios y a mi familia”.

El jovencísimo futbolista brasileño, quien al principio de la entrevista presumía de ya llevar un año en el Real Madrid a la edad de 19, no lo tuvo nada fácil en su infancia, como ha explicado: "Sao Gonçalo es un sitio peligroso en Brasil y tenías que tener cuidado con quien ibas. Vivía con mi abuela, mi madre y mi padre hasta los 10 años, porque después se mudó a Sao Paulo (…) Se fue para ganar dinero y que yo pudiera jugar a fútbol, aunque no me lo decía".

Su emersión en el fútbol profesional no fue rápida, ya que el Flamengo no confió en el primer momento en él. Vinicius, que ha confesado que lo aprendió todo “jugando al fútbol sala”, acabó dejando la pista y finalmente debutó en el equipo brasileño a los 16 años, dos antes de llegar a España.

“Mi fichaje por el Real Madrid pensaba que no era verdad. Los periódicos hablaban y yo no sabía nada. Vino la propuesta del Real Madrid y tenía que elegir en dos días. Mi padre me dijo que eligiera con el corazón. En Brasil no hay nada parecido a lo que tiene Madrid: la ciudad, el Bernabéu, los jugadores...”, ha contado. En la presentación, en la que estaba “muy nervioso”, recibió el apoyo de su compatriota Ronaldo, “una leyenda del fútbol que vino a Madrid solo para estar conmigo”, en el que “fue uno de los días más felices de mi vida”.

En la actualidad confiesa que recibe la ayuda e influencia de Casemiro y Marcelo y “con Karim siento que tengo una conexión especial y aprendo de él”. Precisamente, resaltó uno de los consejos de Benzema en un momento clave la pasada temporada: Tuve un partido contra el Atlético que no estaba bien y él me quitó un poco la presión que tenía encima y eso me hizo jugar mejor. Al momento cogí el balón y me hicieron penalti".

Por último, ha asegurado: “La afición sabe que soy joven y que puedo ser uno de los mejores del Madrid”.