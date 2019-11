Carlos Forjanes, compañero del Diario AS, informó de que Gareth Bale se fue de la grada del Santiago Bernabéu en el minuto 84 y tres minutos después, James Rodríguez también lo abandonaba cuando el Real Madrid y el Real Betis empataban a cero mientras los blancos se estaban jugando el lidertao ante el pinchazo del FC Barcelona.

Más tarde, en rueda de prensa, Zidane aseguró que lo importante era que ambos habían estado antes del partido animando a sus compañeros, pero tanto Álvaro Benito como Benjamín Zarandona discreparon en el último tramo de Carrusel Deportivo.

El ex futbolista del Real Madrid fue el más crítico de los dos: "Mira yo te cuento que me tiré prácticamente cuatro años lesionado. Lo último que me apetecía era ver como mis compañeros disfrutan, viven el pre partido, el partido y el post partido. Estaba hasta el gorro no, lo siguiente ya y la frustración alcanzaba límites que, obviamente, la gente no se puede imaginar. Yo iba ahí y estaba con mis compañeros durante, viendo el partido, y después".

"Así lo vivo yo pero yo entiendo que cada uno lo viva a su manera. Para mi debería ser obligatorio. ¿Qué mejor tiene que hacer un futbolista que estar en la competición, que es lo más importante de su profesión? Cuando te toque jugar, obviamente, eso es ineludible, pero si no te toca jugar tienes que estar ahí igualmente", indicaba Álvaro Benito ante la ausencia en los últimos minutos de los jugadores, que no fueron convocados por Zidane para el partido ante el Betis.

Ante el mismo asunto, Benjamín Zarandona ha apoyado al ex futbolista: "Me parece una falta de profesionalidad. Tienen que estar también después del partido. Te tiene que dar igual el régimen interno. Bale cobra 12 millones de euros y coge y se va antes, yo hablaría con él, me parece vergonzoso. Yo si fuera Zidane hablaría con él y le metería una multa. Cuando el juega un partido le gusta que vaya su compañero y le anime".