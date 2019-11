La Guardia Civil alerta sobre el "timo de Ramses II": "¡Que no te la cuelen!"

El 1 de enero de 2002, España decía adiós a la peseta para dar paso al euro. Una moneda, presente actualmente en 19 de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, que a día de hoy es considerada como la moneda oficial de la eurozona. Desde entonces, tanto las monedas como los billetes se han ido adaptando a los nuevos tiempos con nuevos diseños.

En el caso de España, por ejemplo, hemos pasado de tener al rey Juan Carlos en el anverso a contar con Felipe VI. Pero no solo eso. También hemos sido testigos de un completo rediseño de los billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 euros. Aprovechando esta serie de cambios, y que cada país dispone de su propio anverso, cada vez son más las personas que tratan de timar a terceros a través de golpes como el "timo de Ramses II".

Así es el timo de Ramses II

Cuando la veas no pienses que ha llegado a tus manos una moneda del tesoro del faraón Ramsés II.



¡¡👁jito!! cuidado es una libra egipcia. Las pasan al descuido por monedas de 2 €, pero realmente vale 0,049 €. ¡Que no te la cuelen! pic.twitter.com/QbkPmdqrgD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 30, 2019

Recientemente, la Guardia Civil ha alertado a través de su cuenta de Twitter de la proliferación del "timo de Ramses II": "Cuando la veas no pienses que ha llegado a tus manos una moneda del tesoro del faraón Ramsés II". Se trata de un timo que tiene como objetivo hacer pasar una libra egipcia como si de una moneda de dos euros se tratara.

No obstante, y a pesar del gran parecido entre ambas monedas, su valor no es el mismo: "Las pasan al descuido por monedas de dos euros pero realmente valen 0,049 euros... ¡Que no te la cuelen!". De esta manera, la libra egipcia se suma a una larga lista de monedas utilizadas por timadores de todo tipo para intentar engañar a diferentes comercios.

Las monedas que te pueden colar

Durante los últimos meses, la Guardia Civil ha alertado sobre una estafa mediante la que los timadores aprovechan el gran parecido de la moneda de cinco rand sudafricanos con la de dos euros para pagar con la misma en distintos establecimientos: "Es muy parecida a la de 2 euros, pero realmente vale 0,30 €".

Anteriormente, el instituto armado también ha alertado sobre otras monedas que se asemejan a la moneda unitaria como los 10 pesos uruguayos, la lira turca, la moneda de dos pesos argentinos, el baht tailandés o los 100 pesos chilenos. Pero, además de estas monedas, también hay otras que se asemejan a la de un euro. Entre ellas se encuentran el lev búlgaro, el dólar jamaicano o el boliviano. Por lo tanto, es recomendable que compruebes cada una de las monedas de uno y dos euros que recibas.