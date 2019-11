La inesperada confesión de Mereces Milá sobre Salvador Dalí: "Intimé con él"

Mercedes Milá fue una de las grandes protagonistas de la última emisión de 'Volando voy', el programa que conduce Jesús Calleja en Cuatro. La popular presentadora volvió a Mediaset para participar en el espacio de su amigo y compañero de profesión, que en esta ocasión viajaba hasta Girona para mostrar a la audiencia los encantos de Cadaqués.

Aprovechando la presencia de Milá, Calleja mantuvo una conversación con la periodista en la cala de Portlligat. Allí, sentados en una barca, hablaron de su juventud, que curiosamente estuvo marcada por el pintor Salvador Dalí, tal y como contó la propia Mercedes. Fue en ese momento cuando la que fuera el rostro principal de 'Gran Hermano' sorprendió a todos confesando que había intimado con el artista.

"Salvador Dalí cambió el concepto de lo que era Cadaqués", empezó diciendo Calleja, a lo que Milá afirmó que lo había conocido personalmente. "Yo he intimado con él", señaló. "Intimado de hablar, quieres decir", dudó Calleja. "Más que hablar, eh", confirmó ella.

A continuación, Mercedes Milá relató su historia con Dalí: "El admiraba a Gaudí. La casa de Gaudí en el Paseo de Gracia se llama Casa Milá y cuando me conoció me preguntó si yo era familia de Perico Milá. Yo le dije que era mi tío y me pidió el teléfono. Me llamaba a veces a casa", aseguró la catalana. "Dalí era muy exhibicionista y le gustaba asustar a la gente. Él pensaba que yo me iba a escandalizar y encontró en mi un problema, porque a mí no me asustaba nadie".

"Yo le tenía mucho aprecio y estar dentro de esa casa... ¡la de cosas que yo he visto dentro de esa casa!", concluyó.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.