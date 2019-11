Guti: "Me preocupa el Almería, no el Real Madrid"

Guti ya es entrenador del Almería. El exjugador blanco ha afirmado que actualmente "le importa el Almería, no el Real Madrid" durante su presentación, tras el primer entrenamiento dirigiendo el banquillo.

"Vamos a hacer un buen fútbol. El objetivo es estar el año que viene estar en Primera División y desde el primer día. Mi sueño es ascender a Primera con el Almería'', explicó.

"A mí me preocupa el Almería, no el Real Madrid. Todo mi pensamiento está aquí'', añadió. Además, respecto a los objetivos de la temporada para el club, actualmente segundos de la tabla ante un alejado Cádiz, dijo que "'la única opción que hay en mi cabeza es ascender". "A partir de ahí veremos lo que sucede. El tema del contrato no me importa y sí que la gente me vea trabajar'', aseguró.

Guti, que ha sustituido en el cargo a Pedro Emanuel tras la decisión del propietario del club, el saudí Turki al-Sheikh, de prescindir del portugués, ha despertado un gran interés entre la afición rojiblanca, se calzó las botas de fútbol y vistió ya el chándal con el escudo del Almería para trabajar sobre el césped este martes.