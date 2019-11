Las mejores frases del último debate de la campaña

La última gran cita de la campaña se ha celebrado en la noche de este jueves en el debate organizado por La Sexta. Allí, cinco portavoces de las cinco grandes fuerzas estatales con representación en el Congreso han debatido a lo largo de dos horas en un formato muy marcado por las preguntas de la moderadora. María Jesús Montero (PSOE), Ana Pastor (PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Irene Montero (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) han sido las políticas que, en contraste con sus candidatos, los cinco hombres que optan a la presidencia del Gobierno y que debatieron el pasado lunes, han puesto la cara este jueves a sus partidos. Cinco mujeres a un día de que termine la campaña. El debate lo ha abierto y cerrado la número dos de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y esta vez el PP ha optado por sustituir a Álvarez de Toledo, que protagonizó algunos momentos tensos en anteriores citas, por Ana Pastor.

María Jesús Montero (PSOE)

"Queremos un gobierno fuerte para las grandes reformas que necesita este país"

"trabajaremos par auna agenda social en la que siempre hemos tenido coincidencias con Unidas Podemos; pero aspiramos a un gobierno en solitario"

"El mayor nivel de paro se alcanzó con un gobierno del PP"

"Me gustaría que pidieran disculpas por el comportamiento xenófobo de la Junta de Andalucía con los menores extranjeros no acompañados"

"La historia de las autonomías es una historia de éxito. Por supuesto que no hay que recuperar competencias"

Ana Pastor (PP)

"Es llegar un Gobierno del PSOE y crear paro. Es llegar uno del PP y crear empleo"

"Ustedes (a María Jesús Montero) pueden presumir de lo que quieran, pero de gestión olvídense. Dejaron el país en la ruina"

"El Estados de las autonomías es lo mejor que nos ha podido pasar a los espeañoles, es acercar la gestión a la ciudadanía"

"Dentro de la ley cabe todo, fuera de la ley no cabe nada. El día que decidamos cambiar, habrá que consultar a todos los españoles"

Inés Arrimadas (Ciudadanos)

" (A María Jesús Montero) ¿Qué le parece a usted que se haya pagado con dinero público a prostitutas?"

"Ciudadanos ha sido siempre muy claro: desbloquear la situación, frenar al nacionalismo y que haya pactos de Estado"

"Queremos un gobierno con el PP, es nuestra primera opción"

"Las cárceles no pueden estar en manos de Torra"

Irene Montero (Unidas Podemos)

"Cuando uno no tiene mayoría absoluta,lo normal es llegar a acuerdos, como ha sucedido en las Comunidades Autónomas"

"El veto a Iglesias fue una anomalía democrática. Negociaremos sin vetos"

"Nuestra legislación laboral tiene que equilibrar la balanza entre nuestros trabajadores y las grandes empresas"

"No sé para qué creen las candidatas aquí que sirve la democracia. Si la gente vota a sus representantes pero luego se decide que no metamos mano en el precio del alquiler, si no intentamos equilibrar la balanza, ¿para qué servimos?"

"El machismo se combate con cultura y educación, no con prisión permanente resivsable ni reventando los minutos de silencio cuando asesinan a una mujer"



Rocío Monasterio (Vox)

"Vox cree en un modelo que no exprima a los trabajadores ni expolie a las clases medias. Hay que incentivar la contratación"

"Los políticos tienen que quitarse del medio, dejar de hiperregular porque eso estorba a las empresas"

"Tiene que pedir perdón por dirigir a los medios 'progres' de la izquierda a dirigir edtoriales contra nosotros. Eso provoca agresiones como la de hoy (a Nerea Alzola, número 1 de la lista de Vox en Vizcaya)"

"No puede haber 17 autonomías legislando, porque lo que pasa es que tenemos 17 mercaditos"

"La diversidad es muy importante, pero el totalitarismo acaba con ella. La imposición, por ejemplo, del catalán en Baleares"