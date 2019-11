La versión de Ana Pastor sobre el 'no es no' que contradice a Álvarez de Toledo

Durante el debate de LaSexta ante las elecciones generales del 10-N, la moderadora Ana Pastor ha introducido el tema del consentimiento en las relaciones sexuales. La primera en responder ha sido la representante del PP, Ana Pastor, que ha dado una respuesta que ha sorprendido al resto de participantes en el debate. "Si no hay consentimiento, es violación. Lo digo yo y lo dice el PP y todas las personas de bien", ha aseverado la popular.

La primera sorprendida tras esta palabras ha sido la representante socialista, María Jesús Montero, que se ha cuestionado si estaba dando una versión contradictoria con la que dio la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en el debate del pasado viernes en TVE.

"Cuando una mujer no consiente, hay violación. Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que yo aunque ustedes digan que no", ha respondido la popular. "Me sorprende, no es lo mismo que dijo la señora Cayetana Álvarez de Toledo", le ha insistido María Jesús Montero.

En este mismo bloque del debate, Rocío Monasterio, representante de Vox, ha vuelto a insistir en la aprobación de la pena de muerte para violadores. "Vox pide cadena perpetua para violadores y para asesinos maltratadores. Nosotras no queremos ver a reincidentes en las calles, como madres no queremos que nos podemos a encontrar con el asesino desalmado de Laura Luelmo", ha apuntado Monasterio, que ha pedido al resto de participantes un compromiso en este sentido.

"El machismo no se combate reventando minutos de silencio", le ha afeado a Monasterio la representante de Unidas Podemos, Irene Montero.

Cayetana puso en cuestión el 'sí es sí'

Álvarez de Toledo, el pasado viernes, volvió a defender su postura sobre el 'no es no'. "Sigo defendiendo lo que dije: no todo lo que no sea un sí es un no", apuntó en el bloque en el que se estaba abordando el feminismo. Algo que le afearon en ese mismo debate la socialista Adriana Lastra, Irene Montero y Gabriel Rufián.

"Señora Álvarez de Toledo, tenemos que trabajar para que solo un sí sea un sí", apuntó Lastra. "¿Por qué no rectificas? ¿Por qué no dices que te equivocaste? (...) En tu partido la mayoría de las mujeres piensan que solo sí es sí", llegó a afear Irene Montero.