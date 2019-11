Ana Obregón, Franco y una gamba: la anécdota que contó la actriz en el programa de Toñi Moreno

Ana Obregón acudió este miércoles a 'Aquellos maravillosos años' para hablar de algunos de los momentos más importantes de su vida, tanto a nivel personal como profesional. La actriz mostró desde el principio ese desparpajo que tanto la caracteriza, y de eso se aprovechó la presentadora Toñi Moreno para sonsacarle las anécdotas más divertidas.

Llamó especialmente la atención lo que contó Obregón sobre Francisco Franco. Y es que además de codearse con muchas de las estrellas de Hollywood, la también bióloga conoció en persona al dictador.

"¿Es verdad que le tiraste una gamba a Franco en nombre de algunos españoles?", le preguntó Toñi en un momento concreto de la entrevista, a lo que la protagonista de 'Ana y los siete' explicó lo siguiente: "Yo era muy amiga de Merry [Franco] y me invitó al Pazo de Meirás. Tampoco era muy consciente de nada de lo que estaba pasando", aclaró. "Lo vi solo una vez y me dio un miedo...era bajito, pero me daba muchísimo miedo".

"Esa noche había gambas para cenar. Yo no sabía cómo se comía una gamba en plan fino. Veía que hacían cosas raras, hice lo mismo y la gamba saltó y le dio en la frente", concluyó.