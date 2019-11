El discurso de Albert Rivera tras la debacle de Ciudadanos el 10-N

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reconocido "un mal resultado sin paliativos" en las elecciones generales celebradas este domingo. "Cuando uno lidera un proyecto colectivo tiene que asumir que los éxitos son de todos y los fracasos son suyos", ha dicho.

Rivera no ha presentado su dimisión, pero sí ha anunciado que mañana (lunes) a las 10.00 reunirá al Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos para "compartir los resultados y proponer un congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más decidan el futuro de este partido".

En su valoración de los resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre, Rivera ha felicitado "como demócrata" a Pedro Sánchez por volver a ganar las elecciones y ha reconocido que los españoles han querido "más Vox y menos centro político".

En las elecciones generales del 28-A, Ciudadanos obtuvo 4.165.665 votos, con un porcentaje del 15,86% y 57 diputados. Este domingo, sin embargo, la formación naranja se ha quedado en 1.616.063 votos, con un porcentaje del 6,79% y 10 diputados [98% escrutado]. Es decir: 47 escaños menos que hace siete meses.

"Yo no quiero hacer lo que he visto hacer a otros líderes políticos. Hace poco escuchábamos a un líder político que hoy es presidente del Gobierno, que cuando sacó el peor resultado de la historia de su partido dijo que era una noche histórica. También escuchamos en la súltimas eleciones a un líder político que perdía 70 escaños, decir que no pasaba nada, que todo seguía igual. Pero yo no estoy hecho de esa pasta. Le quiero decir la verdad a los españoles. Yo quiero ser honrado y honesto", ha dicho.

Albert Rivera, gran derrotado de las elecciones del 10-N, ha asegurado que sabe "distinguir un buen resultado de un mal resultado", ha reconocido que su formación ha perdido "más de la mitad de los votos" y ha asegurado que Ciudadanos debe tomar un nuevo rumbo.