Javier Nart: "La locura de querer acabar con el 'sanchismo' ha acabado con Ciudadanos"

En junio dejó la ejecutiva y en septiembre confirmó la baja de Ciudadanos tras defender, prácticamente en solitario, el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde entonces, Javier Nart cree haber mantenido un "prudente silencio" que rompe ahora en la SER para exponer un análisis amargo que empieza considerando "irrelevante" la dimisión de Albert Rivera.

"La dimisión de Albert Rivera es irrelevante", afirma Javier Nart. Este eurodiputado que sigue vinculado al grupo liberal a pesar de haber dejado Ciudadanos negándose a entregar el escaño al partido, habla con la triste convicción que el partido centrista al que ayudó a crecer ha fracasado.

"Rivera ha tenido un gesto de gallardía y de responsabilidad que le honra, absolutamente le honra", asegura Nart. "Un gesto que le ha llevado a decir que los éxitos son de todos y los fracases suyos, pero esto no es verdad. No es verdad porque en la Comisión Ejecutiva y en la Ejecutiva restringida se apoyó de una forma absolutamente acrítica, sin ninguna queja, sin ningún tipo de discrepancia, la locura de que había que acabar con el sanchismo y eso significó acabar con Ciudadanos".

Nart da por finiquitado a Ciudadanos por entender que los resultados de este domingo 10 de noviembre, "no son sólo una derrota electoral sino algo que merece un profundo análisis". Él cree haberlo hecho y con crudeza dice "cuando un partido está gestionado por demoscopia y mercadotecnia, esto al final no es un partido político, es una opción de tipo comercial", algo muy parecido a los grandes almacenes por los que dice sentir respeto porque se rigen por técnicas comerciales pero añade: "Mira lo que le ha pasado con Iván Redondo al partido socialista"..

Y es que Nart detesta a los gurús de la política, "de verdad te lo digo, los diseñadores de campañas que te dicen que hay que salir con un perrito diciendo gilipolleces y hay que hacer un baile en un proceso electoral y subirte al escenario al ritmo de no sé qué... A mi todas estas cosas me producen un hastío infinito porque son una falta de respeto a la ciudadanía".

O sea que Nart no cree que Arrimadas sea la alternativa para recuperar lo que ha perdido el partido de Rivera porque no sabe "cuál era la diferencia de criterio entre Inés Arrimadas y Albert Rivera. Si me la explicas, estaré encantado", dice algo desafiante por haberse atrevido a preanunciar el desastre.

Ciudadanos "nació, creció y su ideario era evitar que PP y PSOE tuvieran siempre dependencia de los separatistas pero se convirtió en parte del problema".

Nart no perdona a "los que han deshecho el partido, todos, no Albert Rivera", dice convencido que Ciudadanos ha perdido la posibilidad de "impulsar un cambio, una regeneración cuándo teníamos la posibilidad de hacerlo que era cuando sumábamos con el PSOE y podíamos sumar con el PP en otros lugares". Pero "por una ridiculez sectaria, mirándonos el ombligo como si nuestro ombligo fuera el centro del mundo" Cs ha llegado "al desastre que le anuncié a Villegas", dice recordando esos días de junio en los que tras perder el debate interno preparó su salida.

"Albert Rivera no es el problema, su línea la han compartido todos" dice, sumando a la negativa de Rivera a encontrarse con Sánchez en la Moncloa y las últimas decisiones en la Asamblea de Madrid que le han dejado "atónito, espeluznado.. ¿vamos a ilegalizar al 60%de los vascos y a la mitad de los catalanes?"

Ciudadanos "se ha convertido en parte del problema", insiste, recordando que en Cataluña han logrado "¡Santo Dios!, dice sólo 2 diputados "..

En su grupo europeo, los liberales de Renew confían que del núcleo de los eurodiputados españoles salga un nuevo embrión centrista pero Nart se limita a constatar que los votos le han dado la razón y se despide con un"tristemente agradecido" por poder exponer su opinión.