Risto Mejide da el pase de oro más surrealista de 'Got Talent' para fastidiar a Dani Martínez

David García tiene 44 años, es cantante y este lunes recibió el pase de oro en 'Got Talent España' después de una actuación que no gustó a ningún miembro del jurado.

Cantó una balada que acompañó con una base de fondo que él mismo creó. Sin embargo, el resultado no entusiasmó a los jueces. Tanto es así que Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla presionaron el pulsador para suspender el número.

"Yo es que no he entendido la mezcla de la base, con el tono…", empezó diciendo el presentador de 'El concurso del año' antes de que Risto le interrumpiera: "Sé sincero. ¿Por qué querías que acabara? Por una vez, Dani Martínez va a decir la verdad".

Sin embargo, Dani Martínez no fue capaz de ser crítico con el concursante. "¿Te gusta la música? Pues no lo dejes nunca. Te quiero ver en 'Got Talent 6'. Yo estaré aquí esperándote", apuntó el humorista.

"Lo difícil que es esta silla que cuando tienes que decir la verdad hasta el mejor cómico de España se achanta", comentó Mejide.

Después llegaron las votaciones y Dani Martínez sorprendió dándole su 'sí' al participante. Esto terminó de sacar de sus casillas a Risto Mejide, que sorprendió utilizando uno de los poderes más especiales del programa. "¿Tú quieres ser feliz?", le dijo a Dani antes de pulsar el botón dorado y protagonizar uno de los momentos más surrealistas de la edición.

