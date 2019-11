Cuando Sánchez confesó que "no dormiría tranquilo" con Podemos y otras ocasiones en las que renegó de Iglesias

El pasado domingo, en torno a las 23 horas de la noche, el PSOE se imponía al PP y al resto de formaciones políticas en unas nuevas elecciones generales. A pesar de perder tres escaños respecto a las elecciones celebradas en abril, la formación liderada por Pedro Sánchez se imponía con contundencia al resto de candidatos, quienes miraban de reojo el auge de Vox y el descalabro de Ciudadanos.

Sin embargo, la formación socialista no conseguía los apoyos necesarios como para gobernar, por lo que necesita de la ayuda de terceras fuerzas para seguir adelante. Apenas 48 horas después de conocer los resultados, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban un preacuerdo para conformar "un Gobierno progresista de coalición". Un acuerdo que fue sellado con un sentido abrazo entre los líderes de ambos partidos políticos.

"No dormiría tranquilo por la noche"



No obstante, apenas unos días antes, el líder del partido socialista llegó a reconocer que no dormiría tranquilo en caso de que tuviera que gobernar junto a Unidas Podemos: "El problema de un Gobierno de coalición sería que tenía que haber aceptado que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país fuera del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería presidente del Gobierno, y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos".

El caso Jaume Asens y la autodeterminación en Cataluña

Hace una semana, Pedro Sánchez justificó no pactar con Pablo Iglesias por, entre otras cosas, tener en sus filas a Jaume Asens que fue quien asesoró a los separatistas para que se fugaran. Hoy, Asens suena como Ministro en el Gobierno que propone Sánchez 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/T3w56dDfJy — Sonia Sierra (@SoniaSierra02) November 13, 2019

Durante el debate celebrado hace apenas una semana, Pedro Sánchez reconoció tener una "discrepancia de fondo" con Pablo Iglesias sobre Cataluña que le impedía llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Entre otras cosas, por contar con Jaume Asens entre sus filas, uno de los hombres de confianza de Iglesias: "Antes de ser diputado era un abogado que ha reconocido públicamente que asesoró, que combinó e incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia líderes independentistas hoy".

Pero no solo por eso: "El señor Iglesias defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir en dos la sociedad catalana. Unidas Podemos defiende que hay presos políticos en España y no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática".

"Ni antes ni después el partido socialista va a pactar con el populismo"

El Partido Popular ha tirado de hemeroteca para recordarle a Pedro Sánchez una entrevista de 2014 con Gloria Lomana en la que reconocía que nunca pactaría con el populismo: "Ni antes, ni después, el partido socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad".

Pero esta no fue la única ocasión en la que remarcó que no pactaría con Unidas Podemos. A partir de esa entrevista, el líder del PSOE comenzaría a repetir una y otra vez que no pactaría con el grupo liderado por Pablo Iglesias: "Ni antes, ni durante, ni después". Sin embargo, varios años más tarde, ambas fuerzas han tenido que llegar a un acuerdo.

No le dejaría las llaves de SU casa, pero sí las llaves de la casa de todos los españoles. pic.twitter.com/cbFb93lieF — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) November 12, 2019

Pedro Sánchez y sus llaves de casa

Tras el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, muchas han sido las personas que han rescatado una de las visitas de Pedro Sánchez a El Hormiguero. Concretamente la que llevó a cabo en 2017, cuando el líder del PSOE participó en un juego en el que tenía que escoger a distintas personalidades políticas para llevar a cabo distintas acciones.

Después de que Pablo Motos le preguntara a Sánchez sobre a cuál de los siete personajes no le dejaría las llaves de su casa bajo ningún concepto, el invitado aseguró que no compartiría sus llaves con Pablo Iglesias. Dos años más tarde, ambos se preparan para trabajar en un gobierno en coalición para la que necesitarán el apoyo de terceras fuerzas.