Lo que decían el PSOE y el resto de partidos en julio y lo que dicen ahora

El abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias este martes en el Congreso ya ha pasado a la Historia de la democracia española. Ese gesto ilustraba la confianza depositada en el documento conjunto que acababan de firmar y que marca la línea de un gobierno de coalición entre ambas formaciones. Esa vez fue muy fácil lo que hace no tanto parecía imposible. Tras los comicios de abril, el PSOE y Unidas Podemos no llegaron a un acuerdo y eso abocó a una nuevas elecciones. Por el camino, la sentencia del procés, 52 diputados de Vox en el Congreso, la marcha de Albert Rivera y numerosos reproches mutuos. El Hemiciclo va a ser el mismo sitio pero un lugar distinto donde cada formación reajusta su posición. Repasamos los bandazos de los partidos políticos durante estos meses:

PSOE

"Tenemos enormes discrepancias sobre temas de vigencia como Cataluña"

Pedro Sánchez daba una entrevista a la Cadena SER el pasado 15 de julio en la que daba por rotas las negociaciones con Unidas Podemos porque intuía que la formación estaba usando una "consulta trucada para justificar su votación contraria a la investidura". La desconfianza entre ambos se hacía patente una vez más y, aunque tuvieron todo el verano para reconducir la situación, el acuerdo cada vez estaba más lejos. En esa misma entrevista, Sánchez reconocía que "siempre había dudado" de que Iglesias se incorporase al Gobierno: "Somos dos líderes con coincidencias pero también con enormes discrepancias sobre temas de enorme vigencia como Cataluña".

"Yo hoy podría ser presidente, pero no dormiría por la noche"

El pasado 20 de septiembre, tras el anuncio de la repetición de elecciones, Pedro Sánchez daba una entrevista a La Sexta y dejaba una de las frases que le persiguiría durante toda la campaña: "Yo hoy podría ser presidente, pero no dormiría por la noche". Explicaba que para "ese gobierno sería una coalición en el que tenía que haber aceptado que el ministro de Hacienda, o de la Seguridad Social, fuera del círculo cercano al señor Iglesias" y eso sería lo que le quitaría el sueño. Pablo Iglesias recordaba esas palabras el mismo 10-N: "Se duerme peor con esta extrema derecha que con ministros de Unidas Podemos". Ahora según puede confirmar la SER, en ese acuerdo está contemplado que Iglesias ocupe una vicepresidencia de gobierno en el Ejecutivo de Sánchez e Irene Montero, una cartera previsiblemente de perfil social.

Unidas Podemos

"Pedro Sánchez tiene que ganarse el sueldo y hablar con Torra"

Efectivamente, Cataluña es uno de los temas donde más desacuerdos ha dejado patentes ambas formaciones. Tras la sentencia del procés y los disturbios en las calles, Sánchez no cogía el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pablo Iglesias le recordaba constantemente que se equivocaba con su actitud: "Pedro Sánchez tiene que ganarse el sueldo y hablar con Torra". Entonces, le parecía una "tomadura de pelo" que los mandatarios no hablaran pero más adelante, en el debate electoral, "alucinó" al oír las "dos locuras" propuestas por Sánchez para Cataluña.

Uno de los retos de este gobierno de coalición será conjugar las distintas posiciones para hacer frente al problema catalán. De momento, solo han fijado un acuerdo de mínimos que contempla garantizar la convivencia en Cataluña.

"Sánchez nunca quiso un gobierno de coalición"

Tras la convocatoria de elecciones y esas palabras de Sánchez, Unidas Podemos enfocó su campaña dando por hecho que el PSOE en realidad lo que quería era pactar con las derechas. "Pedro me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra", lamentaba en una entrevista Pablo Iglesias. Ahora ha sido muy fácil pactar ese gobierno en coalición.

ERC: de la abstención al no si no hay mesa de negociación sobre Cataluña

ERC ha moderado significativamente su tono desde que Oriol Junqueras está en prisión. Tras las elecciones de abril, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián manifestó en reiteradas ocasiones que su formación no votaría en contra de un gobierno de izquierdas y, en la investidura fallida de Sánchez en julio, ERC votó en contra en primera vuelta pero se abstuvo en la segunda, tal y como había anunciado. Animó, sin éxito, a que Sánchez e Iglesias llegaran a un acuerdo que evitara la vuelta a las urnas porque no querían "darle una segunda oportunidad a la derecha". Sin embargo, con la sentencia del procés sobre la mesa, tras conocer el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos este martes, volvieron las exigencias. El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, advierte ahora de que ERC está instalada por ahora en el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, y añade: "O hay una mesa de negociación política (sobre Cataluña), o nosotros no podemos abstenernos".

PP, Ciudadanos y Vox: no, no y no

Las tres derechas no se han movido ni un ápice en sus posiciones respecto a julio y siguen instalados en el no a Sánchez.