Vox califica de "estafa electoral" el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos

El líder de la formación de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha llamado a Pedro Sánchez "estafador profesional" por el pacto para un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos anunciado este martes. "Asistimos a un verdadero fraude electoral, una estaba electoral a nuestra democracia. Se nos dijo que no pactarían con Podemos y con los separatistas", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas, Abascal ha aclarado que no se refiere a un fraude electoral en términos legales, si no, políticos "por las palabras de Sánchez diciendo que no pactaría con Podemos". El líder de la ultraderecha ha pedido la dimisión del presidente del gobierno en funciones.

"No hay ningún tren más importante de la unidad de España"

"España no se merece este pacto con el apoyo de los independentistas", ha dicho a pesar de que ningún partido independentista haya anunciado ni siquiera un sí a la investidura de Sánchez. "En julio ya advertimos que la riña entre Sánchez e Iglesias no era de verdad y que ambos querían un Frente Popular comunista. Han engañado a los electores", ha asegurado.

Santiago Abascal ha apelado a los "votantes de la izquierda sensata que hoy ven a España en manos de sus enemigos" y a los votantes canarios, cántabros y turolenses "para que por acción u omisión puedan contribuir a esta gran traición a "España". En este sentido ha pedido "reflexión" a Coalición Canaria, Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe porque "no hay ningún tren más importante que la unidad de España".