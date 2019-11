El monólogo de Buenafuente tras el preacuerdo del Gobierno: "¿A qué jugaban en abril?"

Apenas unas horas después de hacer el clásico balance postelectoral, en el que recordaba al espectador que nos había quedado la misma España "pero con un poco más de miedo", Andreu Buenafuente arrancaba un nuevo programa de Late Motiv celebrando por todo lo alto el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para conformar "un Gobierno progresista de coalición".

Después de que el público se sentara en sus respectivos asientos a ritmo de samba, el presentador de Late Motiv comenzaba su clásico monólogo recordando que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo han dejado todo para el último día: "Para que luego les acusen de no ser españoles... si no hay nada más español que esto". A continuación, y después de recordar que se trata de un preacuerdo que puede que tal vez nunca llegue a materializarse, el presentador ha valorado un abrazo para la historia.

El abrazo entre Sánchez e Iglesias

Un abrazo que no solo destacó por su pasión, sino por la reacción que generó entre los periodistas presentes en el evento, quienes celebraron el acuerdo entre ambas partes: "Primero lo veta, y luego lo aprieta... Pedro, estás jugando con nuestros sentimientos. Antes no le querías y ahora sí... ¿No os sorprende que haya habido un acuerdo tan rápido?".

A continuación, el cómico ha comparado la decisión de Sánchez de gobernar junto a Pablo Iglesias con esa persona que está en una discoteca a las 5 de la madrugada y no ha ligado esa noche: "Entonces ya dices... lo que pueda. Porque es mejor que llegar al after y acabar liado con Chimo Bayo. Es un poco como esa persona que lo ha dejado con su pareja, pero que vuelve con ella porque no ha encontrado a nadie más".

Los ministros y ministras del nuevo Gobierno

También ha comparado la actual situación política con el clásico videojuego Pacman: "La pregunta es... ¿a qué jugaban en abril? Estuvieron seis meses comiéndose los unos a los otros hasta que el fantasma verde, que es Vox, se comió la vitamina. Fue entonces cuando decidieron llegar a un acuerdo". Y ahora llega el momento de repartir los ministerios.

Con el objetivo de ayudar a la coalición con la confección del nuevo Gobierno, Andreu Buenafuente propone que Rosalía sea la ministra de Cultura: "A Vox le va a encantar". Mientras tanto, el presentador de Late Motiv considera que Irene Montero debería ser la ministra de Vivienda y Asuntos Exteriores y que Chaves y Griñán se hagan con el de Justicia. Por último, Buenafuente propone a Errejón como ministro de Educación, a Manuela Carmena como responsable del área de Juventud y a Echenique como el Ministro de Transporte.