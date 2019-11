Gerard Piqué en 'La Resistencia': del desayuno de Ansu Fati al teléfono de Florentino Pérez

Gerard Piqué ha vuelto, por tercera ocasión, a La Resistencia. Pero no para hablar sobre su trayectoria como defensa central en el FC Barcelona, sino para promocionar la nueva Copa Davis, que se celebrará en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre. Por esa misma razón, el equipo dirigido por David Broncano abandonaba el Teatro Arlequín de Gran Vía para realizar un especial desde la Caja Mágica, donde se enfrentarán las primeras raquetas del tenis mundial.

En primer lugar, y después de explicar cómo se gestó este capítulo, David Broncano le ha preguntado a Gerard Piqué qué tal ha ido el día: "Primero hemos entrenado y luego me he venido hasta aquí". Sin embargo, cuando el central del FC Barcelona iba a explicar lo que ha hecho durante las últimas horas, Broncano le ha preguntado por Ansu Fati.

El desayuno de Ansu Fati y el autobús de la escuela

A sus 17 años, Ansu Fati es una de las grandes sensaciones del FC Barcelona. Por esa misma razón, Broncano ha reconocido que se preocupa mucho por él y que le gustaría saber que desayuna. Sin embargo, Piqué reconoce que no lo tiene muy claro: "Debe desayunar leche con cereales, yo qué sé". Pero el presentador del programa tiene otra teoría: "Yo me imagino a Ansu Fati mojando las galletas estas de dinosaurios en la leche. Es que es un chiquillo".

Pero la cosa no ha quedado ahí. A continuación, Broncano le ha preguntado si le recoge el autobús normal para ir a los partidos o si va en uno amarillo como los de la escuela. Entre risas, el defensa del FC Barcelona ha explicado que intuye que le lleva su padre: "Como a Jordi Alba, que normalmente le lleva su padre o su hermano".

El número de Florentino Pérez

Acto seguido, entrevistador y entrevistado han recordado que Piqué dio su número de teléfono por Twitter hace apenas unos días para ver qué fue lo que pasaba. Entre los miles de mensajes que recibió, el defensa del FC Barcelona ha destacado el de un seguidor que trabaja para el Real Madrid: "Me habló un chaval que dijo que era mi fan y que trabajaba en el Real Madrid".

"Cuando le pregunté si podía subir la conversación a su cuenta de Twitter, me dijo que no había ningún problema. Pero se quedó pensando unos cinco segundos y decidió que tal vez no era una buena opción", ha contado Piqué. Esto llevó a la pareja a hablar sobre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y sobre la relación que une a ambos. Ha sido entonces cuando Piqué le ha expicado que tiene su número de teléfono: "Tenía su móvil, aunque no sé si es el mismo".

¿Qué hay en la caja de 'La Resistencia'?

Desde que comenzara la tercera temporada de La Resistencia, muchas han sido las personas que se preguntan qué hay en la caja misteriosa. Sin embargo, ninguno de los invitados se ha atrevido a revelar su contenido por miedo a tener que pagar los 50.000 euros que dicta el contrato que firman antes de ser entrevistados. No obstante, Piqué se ha comprometido a pagar los 50.000 euros para desvelar el secreto.

En caso de que pierda el partido de tenis contra el equipo capitaneado por David Broncano, el defensa del FC Barcelona se compromete a revelar lo que hay en el interior de la caja o a pagar unos 30.000 euros por una gran estatua de Amazon. Mientras tanto, el presentador de La Resistencia ha reconocido que, en caso de que pierda, le regalará el Premio Ondas que recibirá este jueves.