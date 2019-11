¿Eres capaz de localizar la camada de leopardos de las nieves? Enfréntate al reto

El pasado mes de abril, el fotógrafo Saurabh Desai compartía una imagen a través de sus redes sociales mediante la que invitaba a sus seguidores a descubrir un leopardo de las nieves oculto en una de sus últimas fotografías: "¿Puedes verle?". Una imagen, compartida por miles de personas, en la que se podía ver al mamífero bajo un saliente rocoso.

Desde entonces, muchos han sido los que han compartido fotografías de leopardos ocultos en la naturaleza. Desde la joven Bella Lack, que mostraba en su cuenta de Twitter un nuevo leopardo oculto tras un paraje pedregoso, hasta el parque nacional Tierra del Leopardo, que nos hablaba sobre uno de sus ejemplares escondido entre varios árboles.

Así son los leopardos de las nieves

Recientemente, WWF ha compartido una nueva imagen mediante la que nos reta a encontrar una camada de leopardos de las nieves: "¿Eres capaz de encontrar los cuatro gemelos?". Mientras que algunos animales se aprovechan de sus garras, de su velocidad o de su capacidad para inocular veneno para acabar con las presas, otros recurren al camuflaje.

Entre estos animales podemos encontrar al leopardo de las nieves. Un felino que, a pesar de su velocidad, se aprovecha de su pelaje gris, suave y excepcionalmente denso para cazar a las presas que encuentra en la montaña. Dado que caza de día y ataca a todo tipo de animales salvajes, este animal se convierte en uno de los depredadores más letales en cotas de hasta 6000 metros de altitud.

¿Eres capaz de localizar a los cuatro ejemplares?

En su publicación, WWF explica que los leopardos de las nieves suelen tener entre dos y tres hijos. Sin embargo, en casos excepcionales como el que nos presenta a continuación, pueden llegar a tener hasta cuatro crías: "Pueden parecer muchos, pero el índice de mortalidad es muy alto debido a las constantes amenazas a las que se enfrentan".

¿Has dado ya con ellos? Si todavía no los has encontrado, te recomendamos que prestes atención a la zona inferior de la fotografía. Concretamente en la parte central, donde podrás encontrar a las cuatro crías descansando tranquilamente mientras toman el sol. ¿Cuánto has tardado en dar con ellas?