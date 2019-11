Zverev, sobre su ausencia en Madrid y el nuevo formato: "La Copa Davis no es esto"

Alexander Zverev es una de las grandes ausencias de la Copa Davis en Madrid. El germano, que disputó las semifinales del torneo de maestros en Londres, fue muy crítico con el nuevo formato bajo la dirección de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué.

"Lo he dicho muchas veces. El formato no creo que sea la Copa Davis", reconoció el alemán. "La Copa Davis no es esto. La Davis es el torneo más histórico que tenemos, con más de 100 años. La Copa Davis es jugar eliminatorias en casa y fuera de casa, la atmósfera, jugar en tres días, partidos duros a cinco sets. Eso es la Copa Davis para mí", señaló Zverev.

El campeón del torneo de maestros en 2018 argumentó que "jugarlo en un solo lugar y en una semana decidirlo todo, eso no es la Copa Davis". La Davis "es irte a jugar a Australia como yo hice o jugar en Sudamérica", continuó el alemán.

"Espero que la gente se de cuenta que la Davis es más que dinero y todo eso que nos están ofreciendo ahora. La Davis es historia del tenis", concluyó Zverev.