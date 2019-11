Ana Obregón estalla contra 'MasterChef': "Recibí un burofax amenazando con denunciarme"

El pasado mes de septiembre, TVE presentó en el FesTVal de Vitoria la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity', el talent culinario que produce Shine Iberia para La 1. A la cita acudieron los responsables de la cadena y la productora, los miembros del jurado (Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Náger y Pepe Rodríguez) y todos los famosos aspirantes, todos excepto Ana Obregón.

Su ausencia no trascendió mucho en aquel momento, pero la actriz y bióloga ha desvelado en una entrevista para El Español el motivo por el cual no pudo estar en el festival de televisión y lo que hizo el programa en consecuencia.

"Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado yo en Vitoria, en el festival, pero no pude, como es lógico", dice Obregón en unas declaraciones en las que no deja en muy buen lugar al equipo de 'MasterChef'. "Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro".

Y continúo: "Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria. No estoy enfadada con ellos porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo".

"Peor para ellos", concluyó.